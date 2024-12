Guinée: « ..A partir du 30 décembre, c'est une nouvelle ère qui va commencer au pays » (Aboubacar Demba Dansoko)

Membre du bureau politique national du Rassemblement du Peuple de Guinée (RPG) Arc-en-ciel, Aboubacar Demba Dansoko a expliqué les préoccupations des Forces Vives de Guinée (FVG) actuellement en séjour à l'extérieur du pays par rapport à la transition guinéenne. C'était le week-end dernier à l'occasion de l'assemblée générale hebdomadaire au siège national dudit parti sis à G'bessia.

Il a souligné qu'actuellement dans les médias, on parle de tous les coups d'État, sauf le cas de la Guinée.

<< Les forces vives de Guinée, assistées par tous les africains et panafricains sont en train de se mobiliser à l'extérieur pour faire comprendre au monde entier ce qui se passe en Guinée. Si vous regardez les médias, on parle de tous les coups d'État, sauf le coup d'État guinéen. Le cas de la Guinée, est-ce qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État ? Mais il y a eu énormément de temps sur la Guinée, et les forces vives vont relever ce défi en informant la communauté internationale et tous les panafricains que la Guinée est sous une dictature >>, a-t-il précisé.

Poursuivant, il a fait savoir que depuis le coup d'État du 05 septembre, ils auriez pu faire beaucoup de choses, mais ils se sont abstenus pour préserver la paix.

<< C'est un coup d'État qu'on est en train de soumettre au peuple de Guinée. Et le peuple ne l'acceptera jamais. Nous avons fait preuve de résilience. Depuis le coup d'État du 05 septembre, nous aurions pu faire beaucoup de choses. Mais pour la paix dans le pays, pour le bien des guinéens, surtout nous RPG Arc-en-Ciel, nous avons été républicains. Mais à partir du 30 décembre prochain, nous savons que c'est une nouvelle ère qui va commencer en Guinée. Et nous demandons à tous les citoyens guinéens, tous ceux qui sont épris de paix et de justice, de rester mobilisés pour que notre pays retrouve l'ordre constitutionnel >>, a-t-il lancé.

À rappeler que selon l'accord signé entre les autorités guinéennes et la CEDEAO, la transition guinéenne prendra fin en ce mois de décembre 2024.