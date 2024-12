Congo-Brazzaville: Communication - Plus de 250 étudiants manifestent la volonté d'intégrer le monde professionnel

Au terme de la première édition des masters class sur les opportunités d'emploi dans le domaine de la communication et des médias, organisée du 12 au 14 décembre par les plateformes linéa, EduBrazza et l'Union libre des élèves et étudiants du Congo, les participants ont découvert, à travers les échanges, les réalités de terrain avant d'exprimer leur volonté d'apprendre davantage afin de pratiquer dignement leurs métiers.

Des étudiants en communication et journalisme de l'Université Marien-Ngouabi et de quelques instituts privés ayant participé aux moments de partage, de formation et de coaching ont salué l'initiative. Ils ont, par ailleurs, demandé que certaines stratégies soient mises en place afin de faciliter les stages pratiques.

« Ce genre de moment est très important dans la vie d'un étudiant. Cela nous booste et nous donne des informations ainsi que des orientations sur nos différents parcours car le monde de la communication et des médias est en pleine mutation. Merci aux organisateurs », a déclaré un participant.

La première édition de la master class organisée au profit des étudiants en communication se veut être un tremplin vers le monde professionnel. Ce cadre de partage, en effet, a offert aux participants des outils nécessaires pour mieux appréhender le marché du travail dans le secteur de la communication. Il est ainsi crucial que les étudiants se préparent à faire face aux défis, tout en saisissant les nouvelles opportunités.

Avant de remercier tous ceux et toutes celles qui ont contribué à la réussite de cet événement, la marraine et présidente du comité d'organisation de la première édition de ces masters class, Aline France Etokabeka, a estimé que l'objectif a été atteint.

« Je suis ravie que nous atteignons la fin de ces travaux puisque ce n'est toujours pas facile. Merci pour la présence massive. Nous avons pensé qu'il était important pour nous les anciens, d'offrir aux étudiants les éléments nécessaires dans l'exercice des métiers de la communication et du journalisme. Ces moments de partage vont sûrement les aider à avoir une idée sur le monde professionnel et compléter les cours théoriques qu'ils ont reçus à l'université », a-t-elle indiqué.

Elle a, par ailleurs, assuré que les prochaines éditions réuniront plus de participants et mobiliseront d'autres acteurs du monde de la communication et des médias. Notons que tous les participants ont reçu des attestations. Le rendez-vous est ainsi pris pour la deuxième édition qui sera « plus grandiose », selon les organisateurs.