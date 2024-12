Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - Le ministre Bruno Jean Richard Itoua visite la société Ammat Global Ressources

Accompagné de quelques autorités locales, le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua, a visité, le 16 décembre à Pointe-Noire, le siège de la société Ammat.

La visite du ministre s'est inscrite dans le cadre des initiatives gouvernementales visant à diversifier et élargir les acteurs de la chaîne de valeur pétrolière en République du Congo. Elle lui a offert l'opportunité de s'informer des projets en cours et d'apprécier les efforts de la société Ammat Global Ressources en vue de contribuer au développement du secteur énergétique national.

La présence de Bruno Jean Richard Itoua a mis en lumière l'importance du soutien gouvernemental dans le renforcement des collaborations entre le secteur public et le privé. Elle témoigne également l'engagement continu du gouvernement à promouvoir la croissance et l'innovation dans le domaine des hydrocarbures, essentiel au développement économique du pays. A travers cette visite, le ministre des Hydrocarbures a réitéré sa volonté d'accompagner les nouveaux investisseurs et de favoriser un environnement propice à l'essor des énergies durables.

Il a rappelé que le pétrole reste de nos jours la première ressource nationale qui permet le développement du pays et la diversification de l'économie pour ainsi donner corps à l'ambition du président de la République. « Dans ce cadre-là pour le gouvernement, il n'y a pas de petits acteurs, il n'y a pas de petite production. Ainsi, pour cela, c'est important que nous puissions nous assurer des conditions dans lesquelles l'opérateur Ammat, au nom du groupe contracteur, conduit les opérations. Les conditions de travail participent à ces clés du succès, c'est aussi l'occasion de rencontrer les hommes et les femmes, de parler directement les uns et les autres », a-t-il déclaré.

Pour sa part, Massimiliano Mignacca, administrateur général adjoint et directeur général de la société Ammat, a signifié que la présence du ministre est un signe précieux de l'intérêt que ce dernier apporte à cette société. Le parcours de la société Ammat a commencé en 2022 et a traversé de nombreuses étapes, notamment l'approfondissement des connaissances du groupe, la maîtrise de la gestion technique, les compétences organisationnelles.

« Depuis le premier jour du parcours de cette société, je reconnais que monsieur le ministre des Hydrocarbures a toujours été présent en vue de montrer son soutien et nous avons toujours coopéré en harmonie, avec transparence, dans le partage des informations. Avec ce soutien, nous avons pu obtenu des résultats remarquables et pour nous permettre de nous positionner aujourd'hui dans l'industrie pétrolière de ce pays. Ammat est une entreprise locale, efficace, et compétente qui a entamé un voyage dans ce pays. Elle va prouver ses capacités dans le plus grand respect des personnes, des lois et de la culture du peuple de ce pays », a-t-il promis.