Congo-Brazzaville: Vie des partis - Jean-Jacques Yhomby-Opango prend la tête du RDD

A l'issue du congrès ordinaire organisé du 15 au 16 décembre à Brazzaville sur le thème « Dans l'unité, la continuité et le renouveau, pour un avenir radieux et prospère », le plénum des participants a élu Jean-Jacques Serge Yhomby-Opango à la tête du Rassemblement pour la démocratie et le développement (RDD), une formation politique de l'opposition.

Le parti créé en 1990 par son défunt père, le général Jacques-Joachim Yhomby-Opango, se bat pour retrouver ses lettres de noblesse. Le nouveau promu a promis de prendre le taureau par les cornes pour la relance de son instrument de combat politique. « On crée un parti politique pour conquérir le pouvoir. Il y a les échéances politiques qui pointent à l'horizon. Les gens vous attendent aux résultats. Votre mission principale est de faire gagner le parti, de l'amener à un niveau haut. Il est nécessaire que vous soyez à l'écoute de tout le monde », a conseillé le Pr Anaclet Tsomambé, président des travaux du congrès, au nouveau président du RDD.

Au cours de ce congrès, le parti a réuni les figures emblématiques de cette formation politique, à l'exemple du Pr Anaclet Tsomambé, Odile Molosso et bien d'autres. Pendant les deux jours des travaux, les participants ont mis en place de nouvelles instances de la formation politique.

A l'ouverture des travaux, le président du RDD, Jean-Jacques Serge Yhomby-Opango, a rappelé l'historique de sa création en ces termes : « L'éviction du général Jacques-Joachim Yhomby-Opango du Comité militaire du parti et sa détention l'ont mis à l'épreuve. Il a transformé cette épreuve en opportunités de réflexion profonde. Il s'attela ainsi à concevoir, avec minutie et détermination, les fondements de ce qui allait devenir le RDD. Ce projet, forgé par l'adversité, visait à répondre aux aspirations du peuple congolais, dans un avenir démocratique. Libéré le 13 août 1990, dans le vent des reformes globales insufflées par la perestroïka, Jacques-Joachim Yhomby-Opango réunit un groupe de fidèles pour partager et enrichir la vision de créer le RDD ».