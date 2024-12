Gabon: IUSO 2024/Cérémonie de remise de diplômes - Un hymne à l'excellence

Le 14 décembre 2024, la cérémonie de remise de diplômes de l'Institut Universitaire des Sciences de l'Organisation (IUSO) s'est tenue au Chapiteau d'Angondjé. Cet événement visait à honorer les étudiants ayant brillamment obtenu un DUT, une Licence ou un Master, et à les féliciter pour leur travail acharné. Au cours de cette cérémonie, les étudiants qui se sont distingués par leurs performances académiques ont reçu le Prix de l'Excellence.

Fondé en 1984, l'IUSO a évolué d'une école de secrétariat vers un institut universitaire offrant plusieurs filières. Fort de ses 40 années d'existence, l'établissement continue de mettre en lumière les talents de ses étudiants à travers des initiatives comme cette cérémonie. L'événement a réuni de nombreuses personnalités, dont le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Pr Hervé Ndoume Essingone, et la Ministre de la Réforme des Institutions, Murielle Minkoue épouse Mintsa, marraine de la cérémonie.

La journée a été marquée par des moments d'émotion et de fierté. La chorale de l'IUSO a ouvert la cérémonie en interprétant l'hymne national et celui de l'institut. Les interventions officielles ont suivi, avec les discours du Directeur Général de l'IUSO, le Pr Aristide Edzegué, du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, et de la marraine.

Les propos valorisants du Directeur Général

En prenant la parole, le Pr Aristide Edzegué, Directeur Général de l'IUSO, a mis en lumière le potentiel des diplômés et l'impact de leur formation sur leur future carrière. Il a affirmé avec assurance : « Les étudiants que nous célébrons aujourd'hui sont prêts à relever les défis de vos organisations. Leur parcours à l'IUSO les a dotés des compétences et des aptitudes nécessaires pour répondre aux profils que vous recherchez, pour accompagner vos besoins en ressources humaines qualifiées.

Et je vous invite à accorder votre confiance à ces jeunes talents. Il est vrai que dans vos structures respectives, les défis sont réels, mais croyez-moi, le potentiel de ces jeunes diplômés, sous peu, est grand, tant sur le plan humain que sur le plan intellectuel et professionnel. »

Cette déclaration valorisante renforce la confiance des étudiants en préparation pour le marché du travail, tout en rassurant les employeurs potentiels sur leur qualité.

Un message de détermination du Ministre de l'Enseignement Supérieur

Lors de son intervention, le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Pr Hervé Ndoume Essingone, a exhorté les lauréats à aborder leur avenir avec détermination et confiance. « Soyez donc, chers lauréats, ambitieux. Soyez donc, chers lauréats, persévérants et ayez confiance en vous, parce que votre passage à l'IUSO vous a donné tout le bagage de confiance nécessaire pour affronter le milieu professionnel, que ce soit en qualité de salariés ou en qualité d'entrepreneurs. » a t-il déclaré.

Ces propos de motivation invitent les nouveaux diplômés à croire en leurs formations et compétences. L'accent mis sur l'entrepreneuriat ouvre de nouvelles perspectives, rappelant que la réussite ne se limite pas aux emplois salariés, mais peut inclure des initiatives personnelles.

L'intervention inspirante de la Marraine

Lors de sa prise de parole, Murielle Minkoue épouse Mintsa, Marraine de la cérémonie, a délivré un message plein de sagesse et de motivation :« Chers diplômés, l'obtention de votre diplôme est certes un moment de fierté pour vous et vos familles, mais c'est encore plus une étape importante de votre vie. Les compétences acquises ne demandent qu'à être confirmées à l'épreuve des missions professionnelles à venir. Vous devez, en toute confiance, vous armer de patience, de force, de courage et de résilience pour répondre aux défis professionnels qui se présenteront à vous . »

Elle a renforcé son discours en citant Abdoulaye Wade, ancien président du Sénégal :« Il n'y a pas de secret, il faut beaucoup travailler et toujours travailler. » Elle a conclu avec une note d'encouragement : « Ne laissez personne voler vos rêves. » Ces paroles résonnent comme une invitation à croire en soi et à poursuivre ses objectifs malgré les obstacles.

Les moments forts de la cérémonie

Parmi les moments forts de la cérémonie, le discours de la représentante des étudiants a ému l'audience en rappelant les valeurs de l'IUSO : le travail, l'amour et le partage.

Remise des Prix d'Excellence

La cérémonie a également mis à l'honneur, les meilleurs étudiants de la promotion 2024. Trois (03) majors ont reçu le Prix de l'Excellence, des distinctions remises par la marraine de l'événement. Marilyne Avougou, Major de DUT, a partagé son émotion :

« Je suis heureuse d'avoir obtenu ce Prix d'Excellence. Je remercie ma famille pour son soutien. Je ne pensais pas pouvoir y arriver, mais je l'ai fait. »

Cette cérémonie a démontré, une fois de plus, l'engagement de l'IUSO envers l'excellence académique et professionnelle. Comme le dit si bien l'hymne de l'institut :

« L'IUSO est une terre fertile que les étudiants arrosent. »

Cette cérémonie a rappelé aux étudiants que leur parcours ne s'arrête pas à l'obtention de leurs diplômes , mais qu'il constitue une étape clé vers des nouveaux défis .« L'homme qui déplace une montagne commence par déplacer les petites pierres. » affirmait le philosophe chinois Confucius.