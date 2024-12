Gabon: Le protocole de Nagoya expliqué aux jeunes gabonais

La question environnementale préoccupe plusieurs pays au monde. Le Gabon, acteur majeur dans le domaine, à travers le One Forest Youth Initiative en collaboration avec avec l'incubateur Akewa, soutenu par l'Alliance panafricaine pour la justice climatique, a organisé un atelier de formation en début décembre 2024 à Libreville. Ledit atelier s'inscrit dans l'optique de Former et renforcer les capacités de 100 personnes, en application du Protocole de Nagoya au Gabon.

C'est une salle archicomble. Les jeunes gabonais ont répondu à l'appel de la thématique intitulée : « Atelier de formation et de renforcement des capacités des organisations de la société civile et des porteurs des innovations environnementales en matière d'application du protocole de Nagoya et du cahier des charges contractuelles au Gabon ». La preuve que la question environnementale préoccupe autant les jeunes des grandes puissances occidentales , mais aussi ceux du continent noir.

"Nous sommes aujourd'hui réunis pour un atelier de formation et de renforcement de capacités des organisations de la société civile et des porteurs de projets d'innovation environnementale dans le cadre du protocole de Nagoya et du cahier de charge contractuel au Gabon." rassure Stella Noumi, Responsable du Pole Akewa Accélérateur.

C'est un atelier, poursuivra t-elle, qui a pour objectif, de former et de sensibiliser les acteurs importants dans la mise en oeuvre de ce protocole afin qu'ils puissent jouer actif, non seulement dans la mise en oeuvre mais également dans le suivi des éléments intégrés dans ledit protocole. "C'est un atelier organisé par le One Forest Youth Initiative en collaboration avec avec l'incubateur Akewa soutenu par l'Alliance panafricaine pour la justice climatique qui est la plus grande plate forme qui fédère les organisations de la société civile en Afrique."fait-elle savoir.

Les objectifs visés par cette rencontre du donner et du recevoir sont de former et renforcer les capacités de 100 personnes comprenant les membres des associations et les porteurs de projets pour qu'ils puissent jouer un rôle actif dans la préservation, la valorisation durable des ressources naturelles et l'application du Protocole de Nagoya au Gabon, en contribuant à un partage équitable des bénéfices issus de l'utilisation de ces ressources.

Aussi, faut-il rappeler à toutes fins utiles que le Protocole de Nagoya joue un rôle essentiel dans la conservation de la biodiversité et la lutte contre la biopiraterie. Cette formation permettra d'assurer une mise en oeuvre efficace du protocole au niveau local, en renforçant les connaissances et compétences des acteurs de la société civile et en favorisant leur implication dans le processus de gestion durable des ressources.