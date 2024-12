Soudan: Le ministre des Affaires étrangères reçoit une délégation du Conseil de la jeunesse Arabe et Africaine

Port Soudan — Le ministre soudanais des Affaires étrangères l'ambassadeur Dr. Ali Youssef a reçu lundi une délégation du Conseil de la Jeunesse Arabe et Africaine (CJAA) dirigée par le secrétaire général du Conseil, l'ingénieur Huzayfah Al-Muatasem Al-Hassan.

Le Secrétaire général du CJAA a passé en revue les activités les plus marquantes du CJAA au cours de l'année 2024, qui comprenaient une visite à l'Union africaine, la participation au Sommet du Futur à New York et la participation au Forum de la Jeunesse Africaine à Oran - Algérie, où le Comité Exécutif du CJAA a organisé un symposium en marge du forum, dans lequel il a affirmé son soutien et sa solidarité avec le Gouvernement du Soudan pour faire face aux défis actuels, ainsi que les célébrations par le Conseil de la Journée Internationale des Volontaires à Manama - Bahreïn. Le Secrétaire général a également présenté les caractéristiques du plan du CJAA pour l'année 2025.

Le ministre des Affaires étrangères a, pour sa part évoqué l'accord de siège signé entre le ministère des Affaires étrangères et le CJAA, soulignant la disposition du gouvernement à fournir toutes formes de soutien pour faciliter les tâches du CJAA et l'accompagner dans ses futurs projets et programmes. Il a également salué la visite de la délégation du Comité exécutif à Port-Soudan en janvier prochain et a appelé au renforcement de la coopération conjointe pour soutenir les questions de la jeunesse arabe et africaine.