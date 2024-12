Soudan: Le porte-parole officiel - La milice a injecté des millions de dollars dans les salles de presse dans le cadre de sa guerre contre les Soudanais

Port-Soudan — Le porte-parole officiel du gouvernement, le ministre de la Culture et de l'Information, M. Khaled Al-Easysir a déclaré que la milice rebelle Forces de Soutien Rapide-FSR a injecté des millions de dollars dans les salles de presse dans le contexte de sa guerre sur les Soudanais, indiquant que ces salles servent des programmes qui nuisent à la sécurité nationale et aux intérêts nationaux les plus élevés, soulignant que les forces armées et l'État libéreront chaque centimètre carré de la patrie.

Au cours de sa rencontre avec des correspondants d'institutions médiatiques étrangères au complexe ministériel de Port-Soudan lundi, Al-Eaysir a salué les positions nationales de certains correspondants d'institutions médiatiques étrangères qui travaillent en premier lieu comme fils du pays avant de devenir journalistes, indiquant que il est conscient de l'intersection des lignes entre le journaliste en tant que citoyen soudanais et l'institution étrangère pour laquelle il travaille.

Le ministre de l'Information a appelé les correspondants des chaînes et institutions médiatiques étrangères à faire preuve de professionnalisme et d'objectivité dans la transmission des informations et des événements qui affectent la sécurité nationale du pays, soulignant les efforts du gouvernement pour résoudre tous les problèmes et obstacles auxquels sont confrontés les journalistes et travailler à créer un environnement cela les aide à accomplir leurs tâches de la manière requise.

Le ministre de la Culture et de l'Information a exprimé des observations négatives sur la manière dont certains médias étrangers ont rapporté et traité les problèmes et les événements au Soudan, appelant à la nécessité d'une coordination et d'une coopération pour répondre à ces observations.

Les correspondants des médias étrangers ont soulevé un certain nombre de préoccupations, de problèmes et d'obstacles qui entravent leur travail, soulignant l'importance pour l'État de comprendre son rôle et son travail qui sert principalement les intérêts nationaux du pays.

Il a été convenu, en présence de représentants des services de sécurité, d'organiser des ateliers pour discuter des problèmes et des préoccupations des médias extérieurs afin de parvenir à des solutions pratiques et constructives.