Soudan: Le chef de la supervision de la zone d'Abyei du côté soudanais félicite les Misseriya et les Dinka Ngok pour le succès de la conférence pré-saisonnière sur la migration

Port-Soudan — Le chef du Comité de Surveillance Conjointe (CSC) de la région d'Abyei - côté soudanais, a félicité le Lit-Gen de la police, Dr. Hamed Mannan a félicité la communauté d'Abyei pour les résultats impressionnants obtenus par les Misseriya et les Dinka Ngok à l'issue de la conférence pré-saisonnière sur la migration, qui s'est tenue du 9 au 12 décembre 2024 dans le village de Nung, au nord d'Abyei.

Le chef de CSC d'Abyei a évoqué l'esprit de réconciliation qui a imprégné les sessions des deux conférences de la part des représentants des deux tribus et l'accord pour faire de la saison migratoire de cette année un succès conformément aux accords et dispositions qui préservent la coexistence pacifique et Il considère que cet esprit est l'un des piliers sur lesquels sera bâtie une paix durable dans la région.

Le chef de CSC salue également la participation large et efficace des femmes et des jeunes aux deux conférences, considérant qu'il s'agit d'un succès dans l'élargissement de la base de prise de décisions qui servent les intérêts des peuples de la région et font avancer la roue du développement et prospérité.

Le Chef de la Supervision a renouvelé son souci de poursuivre la coopération avec le principal partenaire de l'État du Soudan du Sud et tous les partenaires et partisans du processus de paix à Abyei afin que les objectifs des Nations Unies d'établir les bases de la paix dans la région soient atteints.

Le chef de CSC a souligné la volonté du gouvernement soudanais, représenté par le chef du Conseil de souveraineté, le général Abdel Fattah Al-Burhan, de fournir toutes les facilités qui contribuent au succès du travail de supervision de manière à renforcer le établissement de la stabilité souhaitée.

Le Chef de CSC a également exprimé ses profonds remerciements et sa gratitude aux parties au processus de paix, aux facilitateurs et aux pays qui constituent la mission de maintien de la paix à Abyei, ainsi qu'à tous les pays et organisations internationales de migration, d'alimentation et d'agriculture, le Programme des Nations Unies pour le Développement et la Société Concord Deis International, qui contribuent au financement du processus.