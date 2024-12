Port-Soudan — Le gouverneur de la région du Darfour et chef du mouvement de l'Armée de libération du Soudan M. Minni Arko Minawi a entamé une visite dans la capitale russe, Moscou, dans le but de tenir un certain nombre de rencontres avec des responsables russes afin de renforcer la coopération entre les peuples des deux pays et de renforcer les liens d'amitié. Il a exprimé l'espoir que cette visite contribuerait à ouvrir de nouveaux canaux de coopération et à mettre en oeuvre de nombreux projets communs.

D'autre part, avant son départ, lundi, et à travers son tweet, M. Minawi a déclaré que le quartier d'Awlad Al-Rif à Al-Fasher a été bombardé par la milice Forces du Soutien Rapide (FSR) et des mercenaires, ce qui a entraîné la mort de 38 personnes et les blessures de 21 autres avec des blessures diverses, et il a indiqué qu'il s'agit d'un quartier résidentiel dans lequel il réside des civils non armés.

Il a ajouté que ce qui s'est passé dans le quartier d'Awlad Al-Rif constitue un crime contre l'humanité et un génocide contre des civils innocents et sans défense. Il a ajouté que le monde observe ce qui se passe et reste silencieux, et qu'en tant que Soudanais, nous devons tous nous donner la main et soutenir les forces armées dans leur défense de la terre et de l'honneur.