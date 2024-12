Sénégal: Bignona - Plus de 200 jeunes participent à la 3e édition du camp de l'agroécologie à Thionck-Essyl

Thionck-Essyl (Bignona) — Plus de 200 jeunes venus des quatorze régions du Sénégal, participent à la troisième édition du camp de l'agroécologie organisée dans la commune de Thionck-Essyl (Bignona), par le Cadre de concertation et de coopération des ruraux (CNCR) et ses partenaires, a constaté l'APS.

« Ce rassemblement qui a lieu du 16 au 19 décembre va permettre à la jeune génération d'appréhender au mieux toutes les questions inhérentes aux changements climatiques et à la préservation de l'environnement en vue d'offrir dans le futur une alimentation saine aux populations », a expliqué le Secrétaire général du CNCR, Amadou Makhtar Mbodj, lors du lancement de cette édition.

»Cette troisième édition du camp de l'agroécologie paysanne sur le climat et la gestion communautaire des ressources naturelles est organisée pour inciter à un retour imminent à l'orthodoxie agricole où tout est obtenu à partir de la terre y compris avec l'usage de composte », a-t-il ajouté.

Amadou Makhtar Mbodj a invité les producteurs à mettre un terme à toute forme d'agriculture qui ne respecte pas les normes environnementales.

« On ne peut pas continuer à pratiquer l'agriculture avec des pesticides. Pourtant, nos aînés, soucieux de leur environnement ont toujours opté pour une alimentation saine. Nous pensons qu'on peut revenir à cette ancienne formule », a-t-il suggéré, précisant que »c'est pour cette raison qu'on organise ces camps d'agroécologie à l'intention des jeunes ».

»Nous organisons ces camps pour les former et sensibiliser afin qu'ils s'approprient ces concepts dans le but de nous aider à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés », a-t-il expliqué.

La deuxième adjointe au maire de la commune de Thionck-Essyl, Oulimata Djiba se félicite du choix porté sur leur collectivité territoriale pour abriter ce camp axé sur l'agroécologie qui réunit plus de 200 jeunes du Sénégal.

« L'environnement est notre premier outil de vie. Nous encourageons le CNCR à continuer à mener des actions de sensibilisation pour un retour à une agriculture sans engrais chimique », a plaidé Mme Djiba.

Mamadou Sow, chargé de communication du Collège des jeunes du CNCR, s'est à son tour félicité de l'organisation de ce camp qui permet « d'outiller davantage les participants, durant trois jours, sur les questions liées aux changements climatiques et à la résilience climatique ».