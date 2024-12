Sénégal: Les défis liés à l'eau et l'assainissement transcendent les frontières nationales (ministre)

Rufisque — La vision Sénégal 2050 reconnait que les défis liés à l'eau et l'Assainissement "transcendent les frontières nationales", a déclaré lundi à Sangalkam, Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement.

"En effet, la Vision Sénégal 2050 reconnaît que nos défis, notamment ceux liés à l'eau et à l'assainissement, transcendent les frontières nationales", a-t-il indiqué lors de la cérémonie de clôture d'un atelier de l'Alliance d'Afrique Francophone pour l'eau et l'Assainissement (AAFEA), axée sur les droits humains d'accès à l'eau et à l'assainissement en Afrique de l'Ouest et du Centre.

Neuf organisations de la société civile d'Afrique de l'Ouest et du Centre, regroupées au sein de l'AAFEA, se sont réunis du 11 au 16 décembre 2024, au Lac Rose, dans le département de Rufisque, pour échanger sur la problématique de l'effectivité des droits humains à l'eau et à l'assainissement, notamment en Afrique subsaharienne

Cet atelier illustre "parfaitement" la capacité collective de cette alliance et des Etats membres à travailler ensemble pour atteindre les objectifs communs, notamment ceux des ODD (Objectifs de développement durable), a-t-il indiqué.

Il a souligné que notre engagement est la meilleure garantie de notre capacité à impacter positivement nos communautés, surtout si nous réfléchissons et agissons ensemble. »Votre engagement collectif renforce notre foi en une Afrique solidaire et unie, capable de construire son avenir sur la base de la coopération et du partage", a lancé Cheikh Tidiane Dièye.

Dans une déclaration lue à la fin des travaux de l'atelier, les collectifs de l'AAFEA ont rappelé que "les Organisations de la Société Civile (OSC) jouent un rôle essentiel non seulement pour garantir la reconnaissance effective du droit à l'eau et à l'assainissement en tant que droits humains fondamentaux par les États (sur le plan politique et juridique à l'échelle nationale), mais aussi s'assurer de la concrétisation de ces droits au niveau national et local".

Ces collectifs membres de l'AAFEA ont formulé plusieurs messages à l'endroit des décideurs pour rendre effectifs les droits humains à l'eau et à l'assainissement.

L'AAFEA rassemble les collectifs de la société civile du secteur Eau et Assainissement de 10 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo). Elle oeuvre pour que les droits humains à l'eau et à l'assainissement soient une réalité universelle, notamment en Afrique francophone.