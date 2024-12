Sénégal: Doctoriales EDMI 2024 - La 6ème édition démarre ce mardi

L'École Doctorale Mathématiques et Informatiques (EDMI) organise la cinquième édition des doctoriales, les 17, 18, 19 décembre 2024 à l'UCAD (CIGASS). Placée sous le thème : « Mathématique et Informatique : Quelle place dans la résolution des problèmes du monde socio professionnel ? », cet événement scientifique vise à stimuler les valeurs de la recherche, à explorer les défis émergents des sciences et à mettre en évidence les applications concrètes des mathématiques et de I'informatique dans le monde socio-professionnel. Ainsi, durant trois jours des spécialistes des deux disciplines vont procéder à la présentation de leurs recherches devant les doctorants.

Plusieurs activités sont prévues à cet évènement. Il s'agira entre autres de la présentation de la Cartographie des projets et startups des doctorants, des Cas d'étude de partenariat EDMIETAT-ENTREPRISES, des Keynotes et panels sur l'IA, Big Data, Cryptographie post quantique...

Il sera également question du lancement de partenariat pour la création des laboratoires, de Rencontre entre les doctorants et les entreprises (Stands et présentations d'innovations issues de projets de recherche /startups).

L'Ecole Doctorale Mathématiques et Informatique est un organe de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar qui a pour mission de former des docteurs en Mathématiques, Informatique et dans les domaines connexes. L'Ecole Doctorale conçoit et pilote des projets de recherches dans ces domaines.