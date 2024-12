Afrique: Coupe de la CAF/Le CSS perd son troisième match d'affilée - Pas seulement l'arbitre...

On peut faire tous les reproches à cet arbitre qui a faussé le match et engendré tous les incidents regrettables et condamnables avec les mots les plus vifs, il faudrait reconnaître aussi que le CSS aurait pu rentrer avec ce point du moindre bien.

On s'attendait à un sursaut rageur des Sfaxiens devant Simba Sports, à un résultat positif qui ferait du bien à l'équipe, à son staff technique et renforcerait les chances de qualification. Mais même s'il y a eu une bonne riposte et une moins mauvaise mine par rapport au match contre Bravos do Maquis, le résultat final a été une nouvelle fois décevant avec une défaite dans les ultimes secondes des arrêts de jeu que l'arbitre malgache Andofetra Rakotojaona a prolongés jusqu'à 9 minutes, jusqu'à ce que le club tanzanien marque son but d'une victoire inespérée.

On peut faire tous les reproches à cet arbitre qui a faussé le match et engendré tous les incidents regrettables et condamnables avec les mots les plus vifs, notamment la violence exacerbée du public local qui s'en est pris aux joueurs et aux quelques supporters sfaxiens choqués et abasourdis par cet arbitrage maison qui les a privés d'un point du nul pour lequel Aymen Dahmen et ses coéquipiers se sont bien battus, mais il faudrait reconnaître aussi que le CSS aurait pu rentrer avec ce point du moindre bien malgré tout ce climat de la peur dans lequel il a joué ce match de sa survie en Coupe de la CAF.

Le CSS a fait le plus difficile dans un match à enjeu très crucial : ouvrir très rapidement le score par Hazem Haj Hassen (3'). Ce but était la clé du gain de ce match tellement il a mis les « Noir et Blanc » dans une position confortable et les joueurs de Simba Sports sous forte pression. Mais le but égalisateur trop rapide lui aussi de Kibu Denis (7') va éteindre cette flamme et cette entrée pimpante et flamboyante dans le match et va faire revenir le coach Alexandre Santos à ses réflexes défensifs avec un recul qui va s'avérer fatal en fin de match.

Santos a joué avec le feu

En laissant son adversaire dominer carrément la partie et jouer très à l'aise dans la relance du jeu à partir du milieu de terrain avec le monopole de la possession du ballon (entre 75 et 80 pour cent ), le technicien portugais a joué avec le feu. Il fallait des ressources physiques et mentales énormes aux Sfaxiens pour pouvoir résister aussi longtemps à ce pressing haut auquel ils ont été contraints plus par la stratégie défaillante de leur entraîneur que par la suprématie de leur adversaire.

Durant le dernier quart d'heure, ce repli défensif a été total et sur le banc de touche, le staff technique n'arrêtait pas de consulter son chrono et de compter les minutes pour faire éclater sa joie et savourer le point du nul pas encore atteint. Mais c'était oublier que le vrai chrono était à la main de l'arbitre, seul décideur de la fin du match. Le dernier coup de rein offert par l'arbitre malgache aux joueurs de Simba va leur être salutaire. Le même joueur Kibu Denis qui les a fait revenir dans la rencontre va leur offrir le but de la victoire et de la délivrance par un nouveau coup de tête très chanceux ( 90'+ 9 ).

Alexandre Santos ne pouvait que constater, pantois et assommé, le résultat du style et de l'identité d'un jeu ultra réaliste et contre nature qu'il a imposé au CSS qui, auparavant, rayonnait en Afrique grâce à la vocation offensive de son dispositif et à la richesse et la variété de son compartiment d'attaque. En rentrant avec zéro point de ces deux déplacements africains, le CSS est logiquement écarté de la course et quasiment éliminé. Seul un exploit miraculeux, avec 3 victoires par plus d'un but d'écart sur ce même Simba et sur Bravos do Maquis au match retour et sur le CS Constantine en déplacement, pourrait le tirer d'affaire et le qualifier. Avant de rêver à pareil scénario, il va falloir régler avant le problème assez épineux de faire partir Alexandre Santos, premier responsable de cette déboire du CSS en Coupe de la CAF et de tous ses maux.