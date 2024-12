Tunisie: Le CA reprend la tête du classement - Plus de rigueur et de consistance...

A une semaine du derby, les joueurs de Bettoni ont paru plus sérieux et plus lucides pour reprendre le chemin de la victoire.

La majorité des supporters du CA avaient dans les esprits le derby contre l'EST, dimanche prochain, avant de jouer l'ESMétlaoui. Ce n'était pas le cas de David Bettoni qui raisonnait autrement. Pour lui, les deux matches sont équivalents en importance. Il pense même que le match de l'ESM pouvait être « plus compliqué et considérable que le derby ». Ce sont trois points à prendre tout simplement pour reprendre la première place. Il n'a pas hésité à faire jouer son meilleur défenseur, Ali Youssef, qui avait deux cartons jaunes à son passif.

Un risque pour plusieurs, un choix logique pour David Bettoni, toujours aussi calme et imperturbable après chaque match, gagné ou pas. « On a livré une bonne prestation. On a même sorti un match complet par rapport à un adversaire qui a tout tenté et qui nous a gênés au début de la seconde mi-temps. Au CA, on doit toujours savoir gérer les victoires, comme les défaites. On savoure cette victoire, avant de plonger dans la fameuse semaine du derby, qui reste un match spécial où la pression est élevée. Il ne faut pas s'emballer, il ne faut pas désespérer, non plus. Nous avons un classement et des matches à réussir quel que soit l'adversaire », a dit Bettoni.

Ces trois points face à l'ESM et ce 3 à 0, c'est d'une pierre plusieurs coups : un but précoce qui facilite le match et qui remet en confiance Srarfi, une défense qui a bien résisté en préservant ses bois, plus de consistance dans le jeu, surtout vers la fin du match et quelques joueurs qui reprennent leur niveau, tels que Zaâlouni, Bouâabid et Garreb.

Pas d'attaquant de pointe

Au-delà de cette victoire convaincante, il y a un détail qui a interpellé dans le 11-type de Bettoni. Il n'y avait pas un vrai numéro 9 ou attaquant de pointe classique. Le technicien français avait choisi de laisser Laâbidi et Eduwo sur le banc et de lancer Adam Garreb dans le rôle d'un faux avant-centre. Ce n'était pas une énorme réussite tout au long de la première mi-temps mais la morphologie de Garreb l'a un peu aidé à peser sur ses rivaux. Seulement, il a eu le réflexe de décrocher et de créer des espaces et des situations favorables pour Khadhraoui et Srarfi.

Pour ce jeune, costaud mais irrégulier, ce match est un bon départ, voire une bonne relance. Toute l'équipe a bien carburé mais au derby ce sera un autre adversaire beaucoup plus fort que l'ESM. Il reste cette lenteur au milieu du terrain avec Zemzemi et Sghaier qui n'arrivent pas à s'améliorer et à jouer plus vite. Simakula, Laâbidi, en attendant Kizumbi et Ben Abda, le CA devra évoluer au derby avec ses meilleurs joueurs. Une autre formation lancée pour un Bettoni qui aime faire tourner son effectif en fonction de la forme du moment et du profil du match.