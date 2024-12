Sénégal: Tambacounda - Plus 1200 producteurs accompagnés grâce au projet FAR

Tambacounda — Le Projet femmes et agriculture résiliente (FAR) annonce avoir accompagné 740 producteurs de banane et plus de 500 maraîchères de l'arrondissement de Missirah dans la sécurisation de leurs périmètres, l'irrigation et la conservation.

"Au niveau de la coopérative COPROVAG, c'est 740 producteurs qui ont été accompagnés par le projet FAR, tandis que plus de 500 productrices ont également bénéficié du soutien du projet au niveau des périmètres maraîchers", a déclaré Abdoulaye Diop, ingénieur agronome et appui technique du projet FAR.

L'ingénieur agronome et responsable production et irrigation à la coopérative des producteurs de la vallée du fleuve Gambie (COPROVAG) intervenait au village de Diopcounda, dans l'arrondissement de Missirah.

C'est ce village qui a abrité la cérémonie de clôture du projet FAR, en présence des autorités administratives de la région de Tambacounda et des partenaires financiers du projet.

Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet FAR dans le département de Tambacounda, la COPROVAG, qui s'active dans la culture de la banane, a bénéficié d'un soutien logistique.

Ce soutien a consisté en la sécurisation des périmètres dans une zone où la divagation des animaux constitue une menace de taille pour les agriculteurs.

»Le projet nous appuie dans la clôture des périmètres, pour la filière banane, ce sont cinq périmètres de bannes qui ont été clôturés », a affirmé le responsable irrigation et production de la COPROVAG.

»Grâce au projet FAR, nous avons obtenu deux groupes motopompes qui permettent d'irriguer la filière banane avec des débits de 214 à 380 m3. Nous avons bénéficié également de deux camions frigorifiques d'une capacité de 20 et 27 tonnes", a-t-il ajouté.

Plusieurs sessions de formations dites champ-école ont permis d'encadrer les producteurs et productrices dans le leadership féminin, l'agriculture intelligente face aux changements climatiques et l'entrepreneuriat agricole, a signalé Abdoulaye Diop.

»Toutes les femmes qui sont dans le maraîchage ont été formées dans ces différents domaines. Ces formations leur ont permis de pouvoir gérer leurs activités sur le plan financier et économique", a expliqué M. Diop.

Il a rappelé que "le projet a aménagé cinq périmètres maraîchers de cinq ha par périmètre, ce qui fait un total de 25 ha. Chaque périmètre dispose d'un forage de 10 m3/heure et un château d'eau qui permet d'irriguer cinq ha. Dans chaque périmètre travaillent environ 30 à 96 femmes".

Le projet Femmes et agriculture résiliente au Sénégal (FAR) vise l'amélioration du bien-être socio-économique et la résilience des ménages agricoles des régions de Kolda, Sédhiou et Tambacounda face aux conditions climatiques en ciblant plus particulièrement les femmes et les jeunes, indique-t-on.

Il est mis en oeuvre par un consortium de deux organisations : CECI et SOCODEVI.

Le projet FAR est financé par le gouvernement du Canada, par l'entremise d'Affaires mondiales Canada.