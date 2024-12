Sénégal: Une fondation a aidé 200 migrants sénégalais à retourner volontairement au pays depuis 2023 (responsable)

Thiès — La Fondation CEPAIM a accompagné financièrement plus de 200 migrants de retour au Sénégal, a renseigné lundi, Mbargane Thiam, représentant délégué de ladite fondation.

"La Fondation CEPAIM est une organisation internationale implantée en Espagne, qui travaille sur l'accueil et l'insertion des migrants en Espagne aux côtés de la croix Rouge, en collaboration avec le gouvernement espagnol", a informé son représentant délégué.

Depuis 2003, la fondation est implantée au Sénégal et accompagne "le retour volontaire et productif des migrants sénégalais », a ajouté Mbargane Thiam.

M. Thiam intervenait lors d'une journée d'échanges, de partage et de sensibilisation sur le thème : "Les forces et faiblesses (de la migration) de retour et les dangers de la migration irrégulière », organisée par le Bureau du travail, des migrations et de la sécurité sociale de l'ambassade d'Espagne et la Fondation CEPAIM.

Le délégué a relevé que de 2003 à 2007, la fondation a travaillé avec "le programme Equal » de l'Union européenne.

« A partir de 2007, en collaboration avec un programme du ministère espagnol du travail, de l'immigration et de la sécurité sociale, nous avons accompagné plus de 200 Sénégalais », dit-il, précisant que l'initiative, reconduite chaque année, aide 10 à 15 personnes à avoir un business plan et un financement pour créer leurs entreprises au Sénégal.

« Sur 174 entreprises créées et suivies, 74 ont survécu aux 5 premières années, relève-t-il, évoquant des difficultés liées au fait que beaucoup de migrants « tentent de reprendre le chemin de la migration durant les premières années". Le programme a eu des hauts et des bas, a-t-il dit.

"Pour l'année 2024, les migrants reçoivent, une fois arrivés au Sénégal, un montant de plus de 3,9 millions de francs (FCFA), soit 6000 euros", a révélé Mbargane Thiam.

En plus, "il faut tenir compte du billet de retour jusqu'à la zone de départ et l'argent de poche à hauteur de plus 293 mille francs (CFA) par personne soit 450 euros", a-t-il détaillé.

Dans le cadre du regroupement familial des migrants de retour, "le programme considère chaque personne avec son projet de retour comme volontaire et productif ».

Dénommé Retour volontaire productif, le projet consiste à donner aux migrants bénéficiaires un billet d'avion, de l'argent pour les frais de dépenses pour le premier jour, et une formation pour qu'ils puissent démarrer leurs projets, a expliqué l'ambassadrice d'Espagne au Sénégal, Mme Dolores Ríos Peset.

"Nous sommes en train de réfléchir sur la vérité de la migration, car lorsque les gens sont partis de manière irrégulière, les expériences sont très mauvaises, d'un côté", a relevé la diplomate.

"De l'autre côté, même s'ils réussissent, la personne est mieux chez lui, qu'ailleurs », a-t-elle ajouté.

A l'en croire, ces migrants sont de retour parce que, d'une part, ils ont l'appui de l'Espagne pour revenir, d'autre part, parce qu'ils voulaient revenir pour se sentir bien et contribuer au développement du Sénégal.