Afrique: CAF Awards 2024 - Un Nigérian succède à un autre

Le Nigérian Ademola Lookman (26ans) a succédé à son compatriote Victor Osimhen (lauréat en 2023), lors des prestigieux CAF Awards 2024, qui se sont tenus le 16 décembre à Marrakech, au Maroc.

Ademola Lookman a été couronné joueur africain des CAF Awards 2024, après une année exceptionnelle avec Atalanta (Italie). Il a marqué un triplé mémorable lors de la finale de l'Europa League, offrant ainsi la victoire à son équipe et décrochant le titre d'homme de match. Lookman a donc marqué l'année 2024 par une série de réalisations impressionnantes, tant au niveau de son club que de la sélection nationale.

Avec son club, il a inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives en treize matches pour le compte de la saison 2024-2025. Il a aussi porté sa sélection jusqu'à la finale de la dernière Coupe d'Afrique des nations (CAN), inscrivant deux buts en huitième de finale face au Cameroun (2-0) et un but en quart de finale face à l'Angola (1-0). C'est pour la première fois que le Nigeria remporte ce prix deux années de suite depuis Nwankwo Kanu (1996) et Victor Ikpeba (1997).

De son côté, le Sud-Africain Ronwen Williams a été le seul double gagnant de la soirée. Il a reçu les prix de « Gardien de l'année » chez les hommes et de « Joueur interclubs masculin de l'année ». Ses arrêts spectaculaires pendant les séances des tirs au but à la dernière CAN en Côte d'Ivoire ayant permis à l'Afrique du Sud de gagner la médaille de bronze dans les matches à élimination directe ont pesé sur la balance. Avec son club, Mamelodi Sundowns, il a encaissé onze buts seulement, en trente matches du championnat sud-africain, tout en remportant un septième titre de ligue nationale consécutif. Un record.

Pour sa part, Lamine Camara du Sénégal et de Monaco a été nommé « Jeune joueur de l'année». Le milieu de terrain polyvalent ayant fait de bonnes prestations tant en club qu'en sélection. Le titre d' «Entraîneur de l'année» est allé à Emerse Fae, vainqueur de la CAN avec la Côte d'Ivoire. Cette consécration a valu à cette sélection le titre d' «Équipe nationale de l'année» . Ahly, quatre fois vainqueur de la Ligue des champions CAF TotalEnergies en cinq ans, est logiquement le «Club de l'année». Le prix du « But de l'année» a été décerné à l'Angolais Mabululu pour sa finition audacieuse contre la Namibie, lors de la CAN en Côte d'Ivoire. Ce prix était le seul à être soumis au vote des fans.

Banda s'impose chez les dames

La Zambienne Banda a marqué la saison 2024 de la National Women's Soccer League par son empreinte, remportant avec l'Orlando Pride le NWSL Shield et le championnat. Un but décisif en finale contre Washington Spirit a confirmé l'étendue de son talent. Son troisième triplé aux Jeux olympiques de Paris 2024, un record absolu, a fait d'elle la première joueuse africaine incluse dans la Fifa/Fifpro Women's World XI en 2024. La Nigériane Chiamaka Nnadozie, quant à elle, a remporté le prix de « Gardienne de l'année » pour la deuxième fois consécutive, symbole d'une autre saison exceptionnelle pour l'équipe française Paris FC, où elle a été nommée « Gardienne de la saison 2023-2024» en Première Ligue.

L'avant-centre de l'AS FAR et internationale marocaine, Sanaâ Mssoudy, a reçu à son tour le prix de « Joueuse interclubs de l'année ». Une consécration pour la « Meilleure joueuse de la Ligue des champions féminine de la CAF 2024 ». Doha El Madani de l'AS FAR et du Maroc a remporté le titre de «Jeune joueuse de l'année». La joueuse de 19 ans a décroché le «Soulier d'or» lors de la Ligue des champions féminine de la CAF 2024 avec six buts en cinq matches.

La technicienne marocaine, Lamia Boumehdi, a été nommée «Entraîneur de l'année » chez les femmes après avoir conduit le TP Mazembe de la République démocratique du Congo au sommet de la Ligue des champions féminine de la CAF 2024 avec une victoire sur l'AS FAR en finale. Les Super Falcons du Nigeria ont été nommées « Équipe nationale féminine de l'année». Le TP Mazembe a remporté le titre de «Club de l'année».

Les officiels n'ont pas été en marge. Mutaz Ibrahim de Libye a été nommé « Arbitre de l'année» chez les hommes, tandis que Bouchra Karboubi du Maroc a été nommée «Arbitre de l'année chez les femmes». Elvis Guy Noupue Nguegoue du Cameroun a été nommé « Arbitre assistant de l'année» chez les hommes et Diana Chikotesha de Zambie « Arbitre assistant de l'année» chez les femmes.