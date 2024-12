Congo-Brazzaville: In memoriam - Aiybienvie Nkouka, une pionnière nous a quittés

Décédée le 28 novembre dernier à Brazzaville, Aiybienvie Nkouka Koudissa, par son parcours exceptionnel, restera une figure emblématique de l'Union des femmes des médias du Congo (Ufemco). Soldate de première heure, son départ soudain traduit une perte considérable pour les membres de ladite organisation et le paysage médiatique congolais.

Professionnelle passionnée et dévouée, Aiybienvie Nkouka s'est illustrée dans la presse écrite au sein du journal "La Semaine Africaine", où elle a imposé son talent et sa rigueur. « Aiybi » pour les intimes a su briller par sa compétence, gagnant le respect de ses pairs et inspirant de jeunes femmes journalistes.

La cérémonie d'hommage organisée le 14 décembre dernier, en son honneur, a permis à l'Ufemco, à ses collègues de "La Semaine Africaine", aux journalistes, au ministère de la Communication, au Conseil supérieur de la liberté et de la communication, au corps apostolique, à ses parents et aux connaissances de lui témoigner la considération qu'ils lui portaient.

La présidente de l'Ufemco, Emilia Kidissa Gankama, a exprimé, avec émotion, l'ampleur de la perte. Aiybienvie Nkouka était bien plus qu'une consoeur ou une amie, selon les mots poignants de la présidente. « Nous avons perdu une femme authentique, une mère dévouée, une âme passionnée, dont le professionnalisme et l'énergie donnaient vie à chacun de nos projets et à chaque mot de sa plume », s'est-elle exprimée.

« Aiybienvie Gilberte Nkouka était une source d'inspiration, un exemple de résilience et de motivation pour toutes celles et ceux qui l'ont connue. Elle portait fièrement les valeurs de notre union, en particulier celle de briller par la compétence et non par l'apparence », a-t-elle poursuivi.

Engagée pour une presse de qualité, à l'Ufemco où elle occupait le poste de trésorière adjointe, elle incarnait les valeurs fondamentales de l'organisation : la promotion de l'intellect féminin, la représentativité des femmes dans les médias et le renforcement des capacités professionnelles.

L'Ufemco s'engage à poursuivre son héritage, avec la même passion et la même dévotion qu'elle a incarnées tout au long de sa vie. « En son honneur, nous continuerons à oeuvrer pour la valorisation des femmes des médias et la promotion des idéaux qu'elle portait si fièrement. Sa voix unique, ses idées et son sourire solaire resteront gravés dans nos mémoires », a souligné la présidente.

Nous saluons la mémoire d'une pionnière, d'une femme exceptionnelle, dont l'impact continuera de guider nos pas.