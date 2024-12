Maroc: ICESCO - Tenue à Rabat d'une conférence internationale sur l'harmonie interreligieuse et la coexistence pacifique

Rabat — Les travaux d'une conférence internationale sur l'harmonie interreligieuse et la promotion de la coexistence pacifique, organisée par l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO), ont débuté mardi au siège de cette organisation à Rabat.

Cette conférence, tenue en partenariat avec le Comité d'État pour les associations religieuses de la république d'Azerbaïdjan, braque les projecteurs sur les défis qui entravent la réalisation de la coexistence religieuse au niveau mondial, tout en soulignant l'importance de la promotion du respect mutuel et du vivre-ensemble à travers le dialogue, dans le sillage des conflits, de l'intolérance et de la discorde.

Les divers participants à cette rencontre d'une journée, dont la séance d'ouverture s'est déroulée en présence de M. André Azoulay, conseiller de Sa Majesté le Roi, de l'ambassadeur d'Azerbaïdjan au Maroc, Nazim Samadov, et de personnalités religieuses et culturelles du Maroc et d'ailleurs, discuteront du rôle de la religion dans la construction de sociétés pacifiques, du dialogue interreligieux comme outil de résolution des conflits et de la diplomatie culturelle et civilisationnelle en tant que force pour promouvoir la paix, avec un focus sur le modèle de l'Azerbaïdjan pour la promotion de la coexistence interconfessionnelle.

Dans une allocution de circonstance, le directeur général de l'ICESCO, Salim M. AlMalik, a indiqué que les mutations radicales qui affectent le monde ont imposé de grandes responsabilités à tous, d'autant plus que la sécurité et la paix dans le monde sont des questions qui requièrent un partenariat et une responsabilité collective.

À cet égard, il a souligné les efforts déployés par son Organisation pour s'acquitter pleinement de son rôle dans la promotion du vivre-ensemble et du dialogue entre les religions et les cultures à travers ses divers activités, programmes et projets, ainsi que dans la mise en valeur du concept de diplomatie civilisationnelle en tant que nouvel outil de résolution des conflits d'origine culturelle.

Il a mis en avant l'importance de la thématique de cette conférence internationale, exprimant son souhait qu'elle aboutisse à des recommandations efficaces à même de contribuer à jeter les bases de l'harmonie, de la coexistence et de la paix entre les différentes confessions et cultures.

Pour sa part, le président du Comité d'État pour les associations religieuses de la république d'Azerbaïdjan, Ramin Mammadov, a relevé que cette réunion internationale, rassemblant des experts du monde entier, vise à discuter des questions clé et des défis liés à la coexistence pacifique et à la tolérance religieuse aux niveaux régional et international, dans un monde caractérisé par le pluralisme culturel, confessionnel et civilisationnel.

Notant que son pays a su "surmonter les problèmes" résultant de la diversité et de la multiplicité des religions et des cultures, M. Mammadov a indiqué que cette conférence est l'occasion pour les participants de tirer profit de l'expérience de son pays en la matière.

Le vice-président de l'Assemblée nationale d'Azerbaïdjan, Rafael Huseynov, a, quant à lui, attiré l'attention sur les expériences qui "ont incarné jusqu'à récemment les valeurs de tolérance et du vivre-ensemble entre les adeptes de différentes religions".

Il a appelé à des efforts concertés de la part des différents acteurs au niveau international pour instaurer le dialogue et la paix, notant que le chemin le plus court pour y parvenir est l'établissement de l'harmonie entre les différentes religions et cultures.

Le programme de cette rencontre comprend plusieurs thématiques, notamment "le rôle de la religion dans la construction de sociétés pacifiques", "les défis de la promotion de la coexistence religieuse", "le dialogue interconfessionnel comme outil de résolution des conflits" et "le rôle de la diplomatie culturelle et civilisationnelle dans la promotion de la paix", outre une exposition qui met en lumière la diversité religieuse et la tolérance en Azerbaïdjan.