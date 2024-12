Maroc: Le 17ème Festival des 'Cultures des oasis' du 20 au 22 décembre à Figuig

Rabat — Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - Département de la culture organise du 20 au 22 décembre à Figuig, la 17ème édition du festival des "Cultures des oasis" sous le signe "les oasis marocaines: rôles et missions à la lumière des changements socio-économiques".

Placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, ce festival s'inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère visant à promouvoir le patrimoine matériel et immatériel et à œuvrer pour son immunisation et valorisation, indique un communiqué du ministère.

Cette édition, qui est organisée en partenariat avec la Commune de Bouanane, le Conseil provincial de Figuig en coordination avec la Préfecture de la province de Figuig, sera l'occasion de se pencher sur les missions et les rôles joués par les oasis marocaines et les mécanismes d'adaptation et de continuité à la lumière des transformations socio-économiques majeures et de la problématique de la rareté et de la gestion de l'eau.

Conformément au principe de justice spatiale, cette 17ème édition s'ouvrira sur d'autres oasis limitrophes de Figuig, en plus de l'implication des personnes intéressées par la culture oasienne, en coordination avec des chercheurs, pour publier un numéro spécial sur les oasis du sud-est, afin de faire connaître leur potentiel touristique et leurs rôles en matière de développement régional.

Le festival sera marqué par l'organisation d'une exposition de produits locaux, de spectacles de Tbourida, de soirées artistiques traditionnelles en vue de refléter la richesse, la diversité et l'harmonie de la culture marocaine. Des activités récréatives et éducatives pour les enfants et des hommages aux artistes, aux intellectuels et aux acteurs associatifs en reconnaissance de leurs contributions à la préservation et à la conservation du patrimoine culturel des oasis, seront également au menu de cette édition, conclut le communiqué.