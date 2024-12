Afrique du Nord: Participation marocaine aux travaux du Conseil des ministres arabes de l'habitat et de l'urbanisme en Algérie

Rabat — Une délégation marocaine conduite par le directeur de l'Habitat et de la Promotion immobilière, Hicham Airoud, prend part à la 41e session du Conseil des ministres arabes de l'habitat et de l'urbanisme, dont les travaux ont débuté mardi à Alger.

Les débats de cette session de trois jours, marquée par la présence de plusieurs ministres arabes de l'Habitat et de l'Urbanisme ainsi que de représentants de la Ligue arabe, sont axés sur les défis liés à l'urbanisme et à la construction durable et les moyens de faire face aux problématiques économiques et environnementales dans la région, indique un communiqué du ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville.

L'accent est également mis sur les efforts arabes dans le domaine du développement urbain durable et sur les perspectives de consolidation de la coopération commune en la matière. A cet égard, les délégations participantes devront partager leurs points de vue et leurs recommandations sur l'élaboration de politiques novatrices de promotion du secteur d'habitat et de la durabilité environnementale, et les moyens de prévenir et de lutter contre les retombés des catastrophes naturelles.

A cette occasion, la délégation marocaine a mis en avant les efforts déployés par le Royaume pour éradiquer l'habitat insalubre et mettre en oeuvre les programmes d'aide au logement destinés aux classes moyennes et aux ménages à revenu limité, en plus des initiatives visant à renforcer le partenariat public-privé.

Les participants ont souligné l'importance de poursuivre la coopération et l'échange d'expériences entre les Etats arabes en faveur d'un développement urbain durable, affirmant qu'une telle dynamique requiert une synergie des efforts pour relever les défis futurs et développer un système urbain à même de répondre aux attentes des citoyens arabes.

M. Airoud représente à cette session du Conseil des ministres arabes de l'habitat la ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri.

La participation du Maroc à cette session illustre l'engagement ferme du Royaume en faveur du développement de politiques d'habitat durables susceptibles de garantir l'accès à un logement décent et de renforcer la résilience des villes.