Maroc: Fkih Ben Salah - Ouverture de la 15ème édition du Salon régional du livre

Fkih Ben Salah — Le 15ème Salon régional du livre a ouvert ses portes, lundi à Fkih Ben Salah, sous le signe "Culture et développement : défis et perspectives" à l'initiative de la Direction régionale du département de la Culture de Béni Mellal-Khénifra.

Le coup d'envoi de ce Salon dont les portes seront grandes ouvertes au public jusqu'au 22 courant a été donné en présence du gouverneur de la province de Fkih Ben Salah, Mohamed Karnachi, du président de la commune, Rahhal El Mekkaoui, de personnalités civiles et militaires et d'autres figures issues de divers horizons.

Le Salon qui a élu domicile au complexe culturel de la ville de Fkih Ben Salah et qui est organisé avec le soutien de la Direction du livre, des bibliothèques et des archives, s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie du ministère de tutelle visant à rapprocher le livre du grand public et à encourager la passion pour la lecture aux niveaux local et régional.

Dans une allocution à l'occasion de l'ouverture de cette manifestation littéraire qui fait partie du programme annuel des salons régionaux du livre, le directeur régional de la Culture à béni Mellal-Khénifra, Lahcen Chorfi a souligné que le ministère de tutelle accorde une importance cruciale au livre en offrant l'occasion aux écrivains, critiques et chercheurs de partager leurs oeuvres avec le public, rappelant que ce salon, devenu une tradition annuelle perpétuée par le ministère de la Culture dans l'ensemble du Royaume, ambitionne de promouvoir et d'ancrer la culture de la lecture et de l'apprentissage.

Rappelant le rôle pionnier de la culture en tant que catalyseur du développement, le directeur régional a mis en avant le rôle du livre dans l'éveil de la conscience et dans la promotion du développement culturel et social.

Cette édition verra l'organisation d'une série de rencontres et de conférences culturelles et scientifiques qui visent essentiellement à informer le grand public des dernières oeuvres et publications des écrivains et poètes de la région Béni Mellal-Khénifra, a-t-il précisé.

De son côté, M. El Mekkaoui a salué l'ensemble des partenaires qui ont contribué au choix de la province de Fkih Ben Salah, capitale culturelle de la région Béni Mellal-Khénifra, faisant savoir que la province de Fkih Ben Salah dispose d'un capital culturel solide représenté par des écrivains de renom qui honorent la province.

Le programme de cette édition organisée en partenariat avec la préfecture de la province de Fkih Ben Salah, l'AREF, les conseils provincial et communal de Fkih Ben Salah, comprend diverses activités culturelles pour enfants et jeunes, des ateliers de formation dans les domaines culturel, littéraire et artistique, ainsi que des séances de dédicace et des lectures poétiques. Des visites des différents stands du Salon du livre sont également proposées aux étudiants, élèves et acteurs de la société civile.

Ce Salon ambitionne ainsi de servir de plateforme pour promouvoir la culture du livre et de la lecture auprès de divers publics.