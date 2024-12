Congo-Kinshasa: Sous la bénédiction de l'autorité de référence du parti - La ligue des femmes de l'APP fait une sortie officielle réussie

La Ligue nationale des femmes du parti politique Action pour le Peuple (APP), cher à l'honorable Jean Albert Ekumbaki, a officiellement vu le jour le vendredi 13 décembre 2024. C'était lors d'un événement organisé dans la salle de réception au siège du parti situé dans la commune de Kasa Vubu, à l'intersection des avenues Assossa et Lisala, à Kinshasa, en présence de l'Inspecteur Général Lineur Kapinga, et de Nathalie Ekumbaki, secrétaire nationale en charge des questions extérieures et du partenariat au sein du parti.

Cette cérémonie a été également l'occasion d'inaugurer les activités liées aux festivités de fin d'année et de lancer officiellement la Ligue des Femmes.

Louant l'organisation et le travail du comité national de la Ligue des femmes, la secrétaire nationale Nathalie Ekumbaki a encouragé les membres de cette structure féminine à redoubler d'efforts dans les activités du parti.

«Nous sommes aujourd'hui venus non seulement pour célébrer la sortie officielle de la Ligue des femmes de l'APP, mais aussi pour faire un geste concret, celui de la distribution des vivres à nos mères à nos femmes et à nos communautés. Cet acte de solidarité n'est pas simplement une aide matérielle, mais aussi un symbole d'engagement pour un avenir où personne ne sera laissée pour compte» a-t-elle déclaré.

Nathalie Ekumbaki a souligné le rôle crucial des femmes dans la société en tant que fondation des familles et actrices primordiales du développement et du progrès. « Chères mères, le rôle de la femme est central dans la construction de notre société, nous sommes les piliers de nos foyers , mais aussi les actrices essentielles du développement et du progrès. Nous affirmons haut et fort que nous sommes prêtes à relever les défis, à transformer nos communautés et à construire un Congo fort et un monde meilleur», a dit la Secrétaire nationale.

Elle a ensuite exprimé sa gratitude envers l'initiateur et l'autorité de référence du parti, le député national Jean Albert Ekumbaki Ombata, pour le succès de l'événement.

De son côté, Marie Louise Kitenge Kupa, présidente de la Ligue nationale des femmes de l'APP, a encouragé toutes les femmes membres de ce parti politique à prendre conscience de leur rôle au sein du parti, et a appelé celles qui hésitent encore à les rejoindre.

«J'en appelle à toutes les jeunes filles, à toutes les mères qui hésitent encore à venir adhérer en masse à ce jeune parti politique qui a déjà accompli de grandes choses. En tant que membres de l'Union Sacrée de la Nation, nous soutenons pleinement la vision du Président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo», a souligné la présidente de la Ligue des Femmes.

Marie Louise Kitenge a également exprimé sa reconnaissance pour la distribution de vivres aux femmes de l'APP, louant les efforts constants de l'initiateur Jean Albert Ekumbaki Ombata et le dynamisme de Mme Nathalie Ekumbaki.

Pour elle, le geste de donner des vivres envers les mamans de l'APP pour les festivités des fin d'année témoigne les efforts inlassables de l'initiateur Jean Albert Ekumbaki Ombata d'aider la gent féminine du parti et le dynamisme que fait montre Madame Nathalie Ekumbaki

Au terme de l'activité, les femmes membres du Comité de la Ligue des Femmes du parti ont été récompensées et reconnues pour leur participation aux activités du parti. Cette initiative démontre l'ancrage de ce parti politique dans le paysage politique du pays.