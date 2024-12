Maroc: Le pays a toujours fait preuve d'un engagement ferme en faveur de la paix et de la sécurité mondiales (M. Ould Errachid)

Rabat — Le Maroc a toujours fait preuve d'un engagement ferme en faveur du maintien de la paix et de la sécurité dans le monde, conformément à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en matière de politique étrangère, a affirmé, mardi à Rabat, le président de la Chambre des Conseillers, Mohamed Ould Errachid.

Cette politique trouve ses fondements dans l'attachement à l'action commune et à la consécration des valeurs de solidarité et de coopération constructive, de dialogue, de paix et de coexistence à travers le monde, en vue de contribuer au maintien de la sécurité, de favoriser le règlement pacifique des conflits, le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États et la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays, a souligné M. Ould Errachid, à l'ouverture des travaux du Congrès du Futur.

Le Royaume est également fortement engagé sur d'autres questions et défis mondiaux, qui transcendent les frontières traditionnelles et les spécificités locales, dont le changement climatique, la sécurité alimentaire ou encore la question migratoire, a-t-il relevé lors de cette rencontre, organisée à l'initiative des deux Chambres du Parlement marocain, en collaboration avec la "Fondation des Rencontres du Futur" et la Chambre des députés et le Sénat chiliens.

Conscient de l'ampleur de ces défis, a-t-il soutenu, le Maroc a adopté une approche proactive reposant sur des stratégies de développement, à même de consolider les efforts visant à assurer la souveraineté énergétique et à accélérer la transition vers une économie verte, conformément aux objectifs de la "Stratégie bas carbone à long terme 2050", soumise par le Royaume aux Nations unies fin 2021.

Le président de la Chambre des Conseillers a, à cet égard, a rappelé le rôle de premier plan joué par le Royaume, sous la sage conduite du Souverain, dans le lancement et le soutien de nombre d'initiatives de développement et de solidarité visant à développer divers partenariats, en particulier dans les régions arabe, africaine, latino-américaine et caribéenne.

Évoquant la question de la migration, M. Ould Errachid a estimé que la gestion de ce phénomène, qui a pris des dimensions alarmantes, exige une vision humanitaire conciliant souveraineté nationale et droits des migrants, ajoutant que le Maroc est un "modèle" à suivre en la matière.

D'autre part, il a mis l'accent sur la "forte symbolique" de l'organisation du Congrès du Futur par le Parlement marocain, qui reflète, selon lui, le leadership et la confiance dont jouit le Maroc aux niveaux international et régional, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi, ainsi que la qualité des relations distinguées et de longue date unissant le Maroc et le Chili.

La tenue de cette édition au Maroc s'inscrit aussi dans le cadre des efforts visant à promouvoir cette initiative au niveau du continent africain, d'autant plus que le Royaume a fait de la coopération Sud-Sud et de l'appui aux initiatives de développement et de solidarité l'un des principaux piliers de sa politique africaine.

Le Congrès du Futur constitue un espace de débat sur les défis et problématiques inscrits à l'agenda international et sur l'avenir de l'Humanité. Il s'est développé pour devenir une plateforme de création d'idées susceptibles de soutenir les décisions futures et de concrétiser les solutions pratiques afin de faire face aux grandes transformations auxquelles les sociétés mondiales seront confrontées à l'avenir.