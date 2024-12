Afrique: Centre culturel et artistique des pays de l'Afrique Centrale - Zhao Bin appelle à faire confiance à la Chine !

Dans son allocution, prononcée, avec fierté, lors de la cérémonie solennelle d'inauguration du Centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale, à Kinshasa, M. Zhao Bin, Ambassadeur de Chine en RDC, a exprimé sa satisfaction sur la qualité de l'ouvrage offert aux congolais, soulignant son importance capitale pour le renforcement des liens entre les peuples. Selon le Diplomate Zhao Bin, la Chine est disposée à mener des initiatives précieuses pour accompagner les dirigeants de la RDC à réaliser les missions leur dévolues, suivant l'esprit des engagements pris par le Président Xi Jiping, dans le cadre du Forum sur la Coopération sino-africaine (Focac).

"La réalisation de ce centre culturel et artistique améliorera les infrastructures culturelles de la République démocratique du Congo pour mieux répondre aux besoins croissants du peuple congolais en la matière ; le nouvel Institut national des Arts, doté d'infrastructure complète et des conditions exceptionnelles d'hébergement, offre un excellent environnement pédagogique aux professeurs et étudiants. Destiné à devenir un berceau des artistes congolais, cette structure attirera un plus grand nombre d'experts internationaux à venir s'échanger ou enseigner, ce qui va en faire une importante vitrine et plate-forme d'échange sur la culture congolaise.

En cette occasion solennelle, je tiens à assurer au gouvernement congolais l'entière disponibilité du gouvernement chinois à le soutenir dans l'entretien et la valorisation de ce centre afin qu'il puisse jouer, de façon continue, son rôle, constituant avec le Palais du Peuple, le Stade des Martyrs et le Bâtiment gouvernemental administratif, le plus beau quartier de l'amitié sino-congolaise", a indiqué Zhao Bin, dans son discours. Par la même occasion, il a eu à donner des précisions majeures sur l'édifice d'en face du Palais du peuple. Il est, en effet, convaincu que ce beau centre va booster la perception du monde sur les infrastructures en RD. Congo.

"En tant qu'un des projets phares dans le cadre des « Huit actions majeures » du Sommet de Beijing du Forum sur la Coopération sino-africaine en 2018, le Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale à Kinshasa, abritant le plus grand opéra de l'Afrique centrale, constitue une miniature de la coopération amicale sino-africaine dans la nouvelle ère et incarne la profonde amitié unissant nos deux pays.

Le corps principal de cet édifice se compose de trois parties, le Centre culturel, l'Institut national des Arts et le Centre d'accueil. De la conception à la construction, tout s'est déroulé dans heureuse condition grâce à la sagesse et à la sueur de plus de 1 000 agents chinois et congolais de divers horizons. Le style architectural qui a intégré des éléments culturels locaux et l'excellente qualité des travaux ont été hautement appréciés par les visiteurs", a soutenu, haut et fort, l'Ambassadeur Zhao Bin, Bwato moko pour les intimes.