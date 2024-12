Burkina Faso: Journée de salubrité à l'arrondissement 4 de Ouagadougou - Des populations affichent leur patriotisme

La mairie de l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou en partenariat avec sa veille citoyenne et l'entreprise COGEB International a organisé, une journée de salubrité à Nioko 2, le samedi 14 décembre 2024 à Ouagadougou.

La veille citoyenne de l'arrondissement 4 de la commune de Ouagadougou, avec le soutien de la mairie de son arrondissement et l'entreprise COGEB International veulent contribuer à promouvoir le patriotisme. C'est pourquoi, elle a organisé, une énième activité de salubrité à Nioko 2, le samedi 14 décembre 2024 à Ouagadougou. En effet, deux sites ont été identifiés à Nioko 2. Il s'agit du nettoyage de la voirie RN3 après le pont des piétons et de la réserve communale située derrière le collège Adja Koutouga.

Le président de la veille citoyenne de l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou, Abdoul Kader Zerbo, a mentionné que son association joue un grand rôle de mobilisateur des jeunes pour des activités de sensibilisation d'où la tenue de cette journée de salubrité. Il a révélé que cette initiative vise à sensibiliser les habitants et les riverains de Nioko 2 sur les bonnes conduites matière d'assainissement et le sens du patriotisme. Il a confié que son association a réalisé près de six activités de sensibilisation et de salubrité dans l'arrondissement avec le soutien de la mairie. A cet effet, il a remercié la mairie et son partenaire COGEB International pour l'accompagnement. Répondant, à l'appel du président du Faso à travers l'initiative présidentielle pour le développement communautaire, notamment dans sa composante II, « Amélioration du cadre de vie et préservation de l'environnement », COGEB International a mis à la disposition de l'arrondissement 4 du matériel technique notamment des camions, des tracteurs...des moyens roulants pour ramasser les ordures collectées au cours de la journée de salubrité.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de l'arrondissement 4, Salomon Kambou, a signifié que la journée de salubrité entre dans le cadre des activités de sensibilisation et d'assainissement des quartiers relevant de sa tutelle. En ce qui concerne le matériel fourni, a savoir, les tricycles et les outils de nettoyage, Salomon Kambou a remercié le partenaire COGEB International qui a accompagné cette activité avec des engins pour faciliter le déplacement des déchets et ordures. Il a traduit sa reconnaissance au premier responsable de l'entreprise, Moctar Mando pour son geste patriotique. Le PDS a fait savoir que depuis le début de l'année 2024, sa direction identifie chaque weekend, un site pour mener des activités de salubrité en collaboration avec les populations locales de ce site. « Cette fois-ci, nous nous sommes retrouvés sur deux sites de Nioko 2 pour mener l'opération de salubrité », a-t-il notifié.