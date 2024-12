Congo-Kinshasa: Fruit du PDL-145 T, Sud-Kivu - Guylain Nyembo inaugure le Centre de santé de Mbiza !

Dans le cadre de la supervision du Programme de Développement Local des 145 Territoires (PDL-145T), le Vice-Premier Ministre, Ministre du Plan & Coordination de l'Aide au Développement Guylain Nyembo, accompagné de la Sous-Secrétaire Générale des Nations Unies et Administratrice Adjointe du PNUD pour l'Afrique, Ahunna Eziakonwa, et du Représentant Résident du PNUD en RDC, Damien Mama, a procédé le vendredi 13 décembre à l'inauguration et la remise officielle du Centre de santé de Mbiza, situé dans le territoire de Kabare, dans la province du Sud-Kivu.

Cet événement solennel qui s'est déroulé en présence de plusieurs centaines d'habitants de Kabare, a réuni plusieurs personnalités, notamment le Gouverneur du Sud-Kivu, Jean-Jacques Purusi, les représentants des partenaires techniques et financiers tels que le PNUD et le FMI, ainsi que diverses parties prenantes. L'inauguration de ce centre de santé marque un jalon important dans la mise en oeuvre de la vision du Président Félix Tshisekedi, visant à améliorer durablement les conditions de vie des Congolais.

Le Vice-Premier Ministre Guylain Nyembo a exprimé toute sa satisfaction :

« Je suis heureux de revenir ici, au Sud-Kivu, pour concrétiser la promesse du Président de la République. Aujourd'hui, cette parole donnée devient réalité, pour le bien des enfants de Kabare. Pour nous, en tant que gouvernement, c'est une grande avancée. »

Pour Ahunna Eziakonwa, l'inauguration de ce centre revêt une dimension historique :

« C'est pour moi un rêve réalisé. Être ici parmi vous pour concrétiser cette vision portée par le Chef de l'État, qui a voulu que personne ne soit laissé pour compte, est une immense fierté. Le PNUD est honoré d'avoir accompagné le gouvernement dans cette initiative. » Elle a également salué le fort engagement du Vice-Premier Ministre Guylain Nyembo, dont le leadership a été déterminant pour surmonter les défis liés à ce projet.

Ce moment fort illustre une fois de plus l'engagement du gouvernement congolais à accélérer le développement des territoires les plus reculés, à travers la réalisation d'infrastructures essentielles au bien-être des populations. Le PDL-145T continue de se déployer comme un instrument clé de transformation sociale et économique en RDC.