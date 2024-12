Sénégal: Sadio Mané en déplacement dans son club. 'Ça me fait toujours plaisir de venir à Bourges, c'est ma deuxième ville'

L'international sénégalais Sadio Mané profite de la trêve du championnat saoudien, pour rendre visite au Bourges Foot 18, dont il est propriétaire depuis octobre 2023.

Chaque moment passé par Sadio Mané à Bourges est un évènement. La star sénégalaise, 32 ans, légende de Liverpool en Angleterre et passé par le Bayern Munich en Allemagne, profite de sa trêve hivernale avec son club d'Al-Nassr en Arabie Saoudite pour rendre visite à son club du Bourges Foot 18.

Le Bourges FC, seulement 9e de N2...

Il passera plusieurs jours à Bourges avec un programme chargé. Rencontre avec les joueurs, le staff et son tout nouvel entraîneur, les élus, les partenaires... Bourges a officialisé la semaine passée le départ de Walid Aïchour, après des résultats décevants en National 2, quatrième échelon du football français. Pour le remplacer, le président sénégalais Cheick Sylla et le propriétaire, Sadio Mané, ont décidé de nommer Romain Revelli, qui a notamment connu la Ligue 2 et le National.

"Ça joue bien, ça me fait toujours plaisir de venir à Bourges, c'est ma deuxième ville", assure Sadio Mané, ensuite interrogé sur le changement d'entraîneur. "Il faut faire des choix. Il est content d'être là et a ce que nous voulons pour cette équipe. On a besoin de points parce que l'on est un peu loin au classement", poursuit celui qui est arrivé 2e au Ballon d'Or 2022.

Cette neuvième place se comprend parce que l'on avait un nouvel entraîneur et beaucoup de nouveaux joueurs. Le début de saison a été bon puis cela a été un peu plus compliqué ensuite. C'est le football, on essaie de faire avec.

Sadio Mané, propriétaire du Bourges Foot 18.

Le Bourges Foot est actuellement 9e de son championnat de National 2, déjà bien loin de la première place avec 15 points de retards malgré un match en moins. À son arrivée, l'ailier d'Al-Nassr avait pourtant assuré vouloir faire de Bourges un club de premier plan, mais doit pour le moment prendre son mal en patience dans un championnat semi-professionnel, où de nombreuses équipes se tiennent en peu de points (7 points d'écart entre la 3e et la 12e place).

Objectif Ligue 2 d'ici 2030

L'intérêt de la venue de Sadio Mané est aussi de trouver de nouveaux sponsors pour accompagner le club. "Je pense que c'est bien d'impliquer des partenaires locaux. Bourges est une ville de football et beaucoup de gens aiment le football. Sans eux, on ne pourra rien faire, c'est nécessaire de se serrer les coudes et de travailler pour faire monter le club."