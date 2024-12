Maroc: Tata - Le renforcement du transport scolaire au centre des priorités de l'INDH

Tata — L'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), accorde une priorité absolue au renforcement du dispositif consacré au transport scolaire qui constitue un outil indispensable pour la lutte contre le décrochage scolaire au niveau de la province de Tata.

En effet, l'INDH a acquis des bus de transport scolaire au profit des différents douars et communes de la province et ce, pour renforcer la flotte déjà mise en place, et faciliter l'accès des élèves issus de diverses communes rurales aux établissements scolaires.

Le transport scolaire agit également à la faveur de l'encouragement de la scolarisation de la fille rurale, d'autant plus qu'il contribue à lutter contre la déperdition scolaire, et à augmenter le taux de scolarisation.

Dans ce sens, s'inscrit l'action de l'association "Oum El Guerdane" chargée de la gestion de quatre bus du transport scolaire offerts par l'INDH, dans le but d'améliorer les conditions de scolarisation des élèves issus de la commune de Oum El Guerdane (province de Tata), et partant alléger le fardeau des dépenses supportées par les familles pour permettre à leurs enfants de poursuivre leurs études.

A la faveur de cette intervention de l'Initiative, le déplacement des apprenants, notamment les filles, vers les établissements scolaires, est désormais accessible dans les meilleures conditions.

Permettant aux élèves d'arriver à l'école à temps et de mieux se concentrer en classe, le transport scolaire facilite également la vie des parents en leur offrant une solution pratique et fiable pour le déplacement de leurs enfants, et fournit aux élèves les conditions propices d'apprentissage et de réussite.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de la Division de l'action sociale (DAS) à la province de Tata, Said El Moussaoui, a souligné que l'INDH a depuis 2018 contribué à l'acquisition de 38 bus scolaires, avec une enveloppe budgétaire estimée à 15,6 millions de dirhams, notant que ces véhicules bénéficient à plusieurs élèves (garçons et filles).

Le transport scolaire contribue de manière significative à promouvoir la scolarisation des enfants, et à améliorer leurs conditions d'apprentissage, a-t-il ajouté.

En somme, l'INDH a fait de l'accompagnement des générations montantes un objectif prioritaire dans le cadre de sa 3éme phase, pour lutter contre la déperdition et l'échec scolaires et favoriser leur épanouissement, dans le but de promouvoir le capital humain des individus, tout au long de leur cycle de vie.