Tunisie: Cérémonie d'hommage au palais Abdellia - Pour un dernier adieu à Fethi Haddaoui

Après des obsèques marquées par la présence de nombreuses personnalités et d'une marée humaine de citoyens, le samedi 14 décembre 2024, pour conduire Fethi Haddaoui à sa dernière demeure, des figures de la scène culturelle et artistique tunisienne, en deuil, se sont réunies dimanche soir au Palais Abdellia à La Marsa dans une cérémonie d'hommage, rendant, par devoir de mémoire, un dernier adieu à leur compagnon de route «Ftouh», ainsi surnommé par ses proches, ce grand artiste, qui a illuminé aussi bien le petit que le grand écran et dont la disparition survenue le jeudi 12 décembre 2024 a été un immense choc pour tous les Tunisiennes et Tunisiens. Dans une atmosphère empreinte de chagrin et de recueillement, artistes de tous bords ont partagé, en présence des membres de la famille du défunt, leur immense douleur, témoignant de leur estime et de leur grand amour pour un homme dont le talent et l'humanité ont marqué des générations, grâce à des oeuvres exceptionnelles voire intemporelles au théâtre, au cinéma et à la télévision.

Témoignages sur le vif...

«Fethi Haddaoui, avec qui j'ai souvent collaboré, était un homme exceptionnel par son talent artistique et son humanité. Il a été un mentor pour nous tous, non seulement par la qualité de son interprétation, mais aussi par son amour pour la vie et l'art» -l'acteur Jamal Madani

«La perte de Fethi Haddaoui dépasse les frontières. C'est une perte pour tout le cinéma arabe. Il avait une capacité unique à insuffler une sincérité extraordinaire à ses rôles. Son oeuvre magistrale restera gravée dans l'histoire de l'art» - le réalisateur Ibrahim Letaïef

« Le départ de Fethi Haddaoui laisse un vide immense, non seulement sur la scène culturelle, mais dans le coeur de tous ceux qui ont eu le privilège de le côtoyer. Il était un artiste passionné, animé par une vision profonde de l'art et de la vie» -- l'artiste Raouf Ben Amor

«J'ai eu la chance de côtoyer Fethi Haddaoui de très près et tout au long de ce parcours, j'ai pu mesurer à quel point il visait l'excellence et à quel point il était là pour épauler et encourager ses collègues: il était exemplaire» - l'acteur Mohamed Ali Ben Jemaâ. «Fethi Haddaoui représentait le modèle d'un artiste profondément engagé dans les causes de sa société. Chaque rôle qu'il incarnait portait en lui une idée puissante, car il a toujours veillé à ce que l'art transmette un message noble» - l'artiste Slim Sanhaji

Parmi les nombreuses figures de la scène artistique présentes figuraient, entre autres, Lotfi Bouchnaq, Mouna Noureddine, Moez Gdiri, Moez Toumi, Rim Riahi, Mohamed Ali Nahdi, Chekra Rammeh, Wahida Dridi, Khaled Houissa...

Dans leurs témoignages vibrants et émouvants, ils ont souligné à l'unanimité l'importance de perpétuer l'héritage de Fethi Heddaoui, suggérant la création de prix ou de projets artistiques portant son nom, afin de maintenir vivaces sa mémoire et son oeuvre prolifique dans les annales de l'histoire culturelle tunisienne en particulier et arabe en général. Fethi Heddaoui était aussi un ami, un cousin, et... un père «exceptionnel, qui parlait trop peu de lui. Il était un guide, un homme engagé qui allait toujours au bout de ses convictions et je sais qu'il sera toujours parmi nous dans nos coeurs et dans nos souvenirs», a résumé en quelques mots et avec beaucoup d'émotion sa fille Jamila Haddaoui.