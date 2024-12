Sénégal: Modélisation et planification du secteur de l'électricité - Le pays opérationnalise son schéma directeur

Le Sénégal est fin prêt à mettre en place un cadre de modélisation et de planification du secteur de l'énergie. Une feuille de route bien élaborée par l'expertise sénégalaise a été présentée au ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, qui s'est résolu à y mettre des moyens pour donner à tous les Sénégalais la possibilité d'accéder à une énergie de qualité et à un coût abordable à l'horizon 2050.

Le Sénégal dispose d'un énorme potentiel énergétique (énergies renouvelables, énergies fossiles), mais l'accès continu, abordable et durable à ces énergies fait défaut. Pour corriger cet impair, le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines est sur le point d'opérationnaliser un schéma directeur de modélisation et de planification du secteur de l'énergie.

Ledit schéma directeur, élaboré et présenté hier, lundi 16 décembre 2024, au chef du département ministériel, Birame Soulèye Diop, par des Sénégalais en collaboration avec l'Agence Internationale pour les Énergies Renouvelables (IRENA) et la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), connue sous l'appellation Agence de Coopération Internationale Allemande pour le Développement, a trouvé l'acquiescement du ministre de tutelle, qui n'a pas manqué de saluer le savoir-faire et le patriotisme sénégalais.

Disposant d'un écosystème favorable à la production du mix énergétique, le Sénégal se doit d'avoir un cadre stratégique et réglementaire de planification intégrée du secteur de l'électricité pour doter le pays d'une énergie en quantité, en qualité, à prix abordable et durablement exploitée.

C'est fort de cela que la « planification est essentielle pour s'assurer que les meilleures options sont prises afin de garantir aux citoyens un accès continu, abordable et durable à l'énergie, tout en réduisant notre dépendance vis-à-vis des marchés extérieurs », a admis d'emblée le ministre dans son mot d'ouverture de l'atelier de validation d'un programme d'appui à l'élaboration du plan directeur de l'offre électrique au Sénégal.

Évoquant la mise en place d'un cadre réglementaire de planification intégrée sur lequel travaillent ses services, le ministre a aussi insisté sur l'importance de la «modélisation» en vue d'avoir toutes les hypothèses possibles relativement au potentiel énergétique du Sénégal pour prendre les meilleures décisions.

« La mise en place de ce cadre est nécessaire pour répondre de manière proactive à l'évolution de la demande énergétique par des investissements ciblés pour développer des infrastructures modernes, capables de soutenir une production énergétique fiable, durable et à moindre coût », a-t-il précisé.

Le directeur général de l'IRENA et la directrice générale intérimaire de la GIZ ont réaffirmé leur volonté d'accompagner le Sénégal dans son objectif d'atteindre l'accès universel à l'électricité.