Tunisie: Affaire de corruption financière - Un homme d'affaires et un cadre bancaire sous les projecteurs

Le juge d'instruction principal du pôle judiciaire économique et financier a informé un homme d'affaires réputé, ancien président d'une association sportive et cadre bancaire retraité, de la clôture de l'enquête et de son renvoi devant la chambre d'accusation compétente pour examiner les affaires de corruption financière, au sein de la cour d'appel de Tunis.

Précédemment, le juge d'instruction du pôle judiciaire financier avait ordonné l'émission de deux mandats de dépôt en prison à l'encontre de l'homme d'affaires et de l'ex-président de l'association sportive, ainsi que du cadre bancaire retraité, dans le cadre d'une enquête portant sur des soupçons de blanchiment d'argent, d'abus de fonction publique dans le but d'obtenir des avantages indus pour eux-mêmes ou pour d'autres, et de préjudice à l'administration.