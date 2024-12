Algérie: Développement durable - Début de la 2e édition de 'l'Africa global impact summit' à Alger

Alger — Les travaux de la 2e édition de "l'Africa global impact summit" (AGIS 2024) ont débuté, lundi à Alger, sous le slogan "Zéro carbone, économie circulaire et développement local au cœur de la transition durable en Afrique".

Organisé par la société "GreenEco Algérie" et placé sous l'égide des ministères de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises et de l'Environnement et de la Qualité de la vie, l'AGIS 2024 réunira, deux jours durant, les acteurs clés de la transition durable en Afrique pour débattre des défis et suggérer des solutions concrètes au développement durable sur le continent.

Les interventions de la rencontre ont porté sur l'Afrique et l'Algérie face aux changements climatiques, les stratégies de réponse du secteur de l'énergie, et l'enjeu zéro carbone dans l'industrie africaine.

Les débats étaient axés aussi sur l'économie circulaire et économe en ressources en Afrique, les évolutions règlementaires ESG (environnementales, sociales et de gouvernance), CSRD (la directive sur le reporting de durabilité des entreprises) et impacts sur la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), ainsi que le financement durable en Afrique, la transformation de paradigme de croissance et l'apport de l'amélioration du bien-être pour une performance durable de l'entreprise.

Des experts nationaux mais aussi internationaux, spécialistes de la RSE et des Objectifs de Développement Durable (ODD) ont animé le débat autour des thèmes retenus.

A cette occasion, le Groupe Sonatrach a présenté sa stratégie climatique, tandis que le Groupe industriel des ciments d'Algérie (GICA) a présenté son expérience dans la préservation de l'environnement. Dans une déclaration à l'APS en marge de cette rencontre, le directeur de l'environnement et du développement durable à Sonatrach, Abdelkader Fodil-Cherif, a fait savoir que le Groupe public "s'attèle à réduire les émissions des gaz à effet de serre et à atténuer les effets des changements climatiques à travers le lancement +prochain+ de plusieurs projets programmés au titre de sa nouvelle stratégie climat".

Il a, également, rappelé la nouvelle stratégie de Sonatrach s'inscrivant dans le cadre des objectifs du développement durable et de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, à laquelle s'engage l'Algérie.

Intervenant, de son côté, sur les questions liées, entre autres, à la neutralité carbone dans le continent africain, le directeur du développement industriel au Groupe "GICA", Merzak Zeboudj, a mis en avant les efforts déployés par le Groupe en vue de construire un avenir sobre en carbone pour l'industrie africaine, à travers une stratégie globale basée sur le renforcement de l'efficacité énergétique et la réduction de la consommation de l'énergie.

Dans un autre contexte, M. Zeboudj a indiqué que le groupe cimentier a réalisé en 2023 des exportations de 6 millions de tonnes de ciment et de clinker, générant des recettes avoisinant 24 mds Da, soulignant que ce bilan "reflète la place de GICA en tant qu'acteur principal dans la diversification des exportations nationales hors hydrocarbures".

Par ailleurs et dans le cadre de sa stratégie de protection de l'environnement et du climat, le groupe prévoit de lancer un programme de valorisation des déchets au cours du premier semestre de 2025, en collaboration avec le Commissariat aux énergies renouvelables et le Centre et Réseau des technologies climatiques, visant le recyclage des déchets et à leur réutilisation dans différentes activités.