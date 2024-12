Afrique de l'Ouest: BRVM - Le titre Vivo Energy Côte d'Ivoire à la tête du Top 5 avec une hausse de cours de 5,29%.

Au terme de la séance de cotation de ce mardi 17 décembre 2024, le titre Vivo Energy Côte d'Ivoire, qui opère dans la distribution de produits d'hydrocarbures, figure à la tête du Top 5 du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) avec une hausse de son cours de 5,29%.

Le cours de cette valeur est ainsi passe de 850 FCFA la veille à 895 FCFA ce 17 décembre 2024, soit une augmentation de 40 FCFA. En dehors de Vivo Energy Côte d'Ivoire, le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 3,00% à 515 FCFA), Onatel Burkina Faso (plus 2,39% à 2 355 FCFA), BOA Benin (plus 0,82% à 3 700 FCFA) et Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 0,70% à 2 160FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (moins 7,14% à 1 040 FCFA), Total Cote d'ivoire (moins 7,04% à 2 180 FCFA), Unilever Côte d'Ivoire (moins 5,84% à 7 250 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (moins 5,76% à 13 100 FCFA) et SAFCA Côte d'Ivoire (moins 5,48% à 690 FCFA).

Quant à la valeur totale des transactions, elle s'est établie à 1,116 milliard FCFA contre 523,663 millions FCFA le 16 décembre 2024.

Concernant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 67,525 milliards FCFA, en passant de 10 068,005 milliards FCFA la veille à 10 000,480 milliards FCFA ce mardi 17 décembre 2024.

Celle du marché obligataire s'est établie à 10 336,700 milliards FCFA contre 10 355,975 milliards la veille, soit un repli de 10,691 milliards.

Les indices sont tous en zone rouge. L'indice BRVM Composite a ainsi enregistré une baisse de 0,67% à 273,88 points contre 275,73 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a régressé de 0,46% à 137,42 points contre 138,05 points précédemment. Il en est de même de l'indice BRVM Prestige qui a cédé 0,80% à 111,02 points contre 111,92 points la veille.