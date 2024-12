Ile Maurice: Une cause pour soutenir les enfants défavorisés et répandre la magie de Noël

Solidaritees est une campagne annuelle, lancée pour soutenir les enfants défavorisés, fruit de la collaboration entre Fashion House et la Compagnie Mauricienne de Textile (CMT). Cette initiative est née d'un désir profond d'offrir du bonheur aux enfants dans le besoin, en leur apportant une aide financière, tout en partageant la joie et l'esprit de Noël. Cette campagne cherche également à promouvoir la solidarité au sein de la communauté en impliquant chacun dans un acte de générosité.

L'initiative, qui a vu le jour en 2016, vient d'un groupe d'employés de la CMT. Ces derniers ont imaginé une collection de T-shirts ornés de motifs festifs, créant ainsi un produit symbolisant la période des fêtes. Fabriqués gratuitement dans les usines de la CMT, ces T-shirts étaient, dans un premier temps, exclusivement proposés à la vente au sein de l'entreprise. L'intégralité des fonds recueillis, en plus des généreuses donations des employés, était ensuite reversée à des organisations non gouvernementales (ONG) oeuvrant pour le bien-être des enfants afin de leur offrir un avenir meilleur.

Au fil des années, la portée de l'initiative s'est considérablement élargie. Depuis 2021, les T-shirts SolidariTees sont désormais disponibles à la vente dans les magasins Fashion House, permettant ainsi au grand public de participer à cette belle cause. Cette évolution a permis d'atteindre une plus grande audience, tout en continuant à soutenir activement les enfants défavorisés et à renforcer les liens de solidarité au sein de la communauté.

100 % BCI

Les T-shirts SolidariTees allient style, confort et praticité. Confectionnés à partir de coton 100 % Better Cotton Initiative, ils sont non seulement doux et agréables à porter mais également produits de manière durable, conformément aux normes européennes. Cette production respectueuse de l'environnement permet de réduire l'impact écologique, tout en garantissant une qualité exceptionnelle. Parfaits pour l'été, ces T-shirts se distinguent par leurs designs uniques et leurs messages inspirants. Chaque design a été soigneusement conçu pour refléter l'esprit de solidarité et de générosité, tout en apportant une touche festive, qui contribue au succès de l'initiative.

Proposés au prix abordable de Rs 350, ces T-shirts sont disponibles pour femmes, hommes et enfants, offrant ainsi à toute la famille l'opportunité de soutenir les enfants défavorisés et de participer activement à cette noble cause. Ils sont en vente dans toutes les boutiques Fashion House en décembre, dans la limite des stocks disponibles. Cette année, 4 000 T-shirts SolidariTees ont été fabriqués, avec l'objectif ambitieux de lever Rs 1,4 million. Les fonds recueillis seront utilisés pour soutenir les associations caritatives, qui oeuvrent pour le bien-être des enfants défavorisés afin de leur offrir un avenir meilleur et plus prometteur. Chacun est invité à se joindre à cette belle initiative solidaire pour faire une différence dans la vie des enfants, tout en célébrant les fêtes de fin d'année.