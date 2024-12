Ile Maurice: Caprizzio - Une nouvelle adresse de pizzas artisanales

Zom's Pizza devient Caprizzio. Depuis le début de l'année, Jean Michel Paparo, le fondateur de la start-up accélérée par La Turbine, a bénéficié du soutien de cet incubateur de business. Cela lui a permis de sécuriser un investissement en Seed capital. Grâce à cette levée de fonds, l'entreprise a pu acquérir des équipements de cuisine industriels et s'installer dans un espace plus adapté, augmentant ainsi sa capacité de production.

Caprizzio propose des pizzas fraîches, préparées avec des ingrédients de première qualité et livrées directement à domicile, parfaites pour une dégustation immédiate. Et forte de son expérience et de sa position déjà établie sur le marché, la start-up aspire désormais à se lancer sur le segment des pizzas surgelées à Maurice, idéales pour ceux qui souhaitent savourer un bon repas à tout moment, particulièrement à l'approche des fêtes. En diversifiant ses activités, Caprizzio répond aux attentes variées de ses clients, tout en garantissant un haut niveau de qualité et d'exigence.

Pour célébrer cette transition, Caprizzio a organisé un lancement officiel, ce mois-ci, dans ses nouveaux locaux à Beau Plateau Road, Cottage. Ce changement marque une étape importante pour l'entreprise, qui continue à développer et à renforcer sa double offre.

«Le nom Caprizzio, à la fois élégant et percutant, incarne les valeurs de créativité, d'excellence et de passion, qui animent notre entreprise. Caprizzio s'adresse désormais à une clientèle plus large et vise à se consolider pour devenir une référence dans l'univers culinaire mauricien et à croître dans les années à venir. Caprizzio est une idée de mon épouse et de moi dans l'optique de créer une nouveauté qui m'intéressait après une reconversion professionnelle. Cette nouvelle identité et la croissance de cette entreprise n'auraient pas été possibles sans le soutien stratégique de La Turbine, qui n'a pas hésité à nous soutenir en nous aidant pour que nous passions à cette nouvelle étape», explique Jean Michel Paparo.

Caprizzio entame ainsi une nouvelle étape de son développement, portée par une ambition claire : proposer des produits de qualité, tout en valorisant les moments de convivialité autour d'un repas. Inspirée par des valeurs de partage et d'authenticité, l'entreprise vise à répondre aux attentes de ses clients avec des expériences culinaires uniques.

La Turbine soutient les entrepreneurs en leur offrant des services pour accélérer le développement de leurs entreprises et leur permettre d'accéder à des financements. Pendant cette phase de transformation, l'incubateur a travaillé étroitement avec les fondateurs de la start-up pour évaluer la nécessité d'un changement de nom. L'objectif était de trouver une identité marquante, qui reflète une vision ambitieuse et la qualité des produits.

«Dans ce cadre, La Turbine a recommandé les services de l'agence IS Branding d'Isabelle Drouin, qui a su capter l'essence même de l'entreprise. En s'imprégnant des valeurs portées par Jean Michel et Laetitia, l'agence a donné naissance à une identité visuelle forte et distinctive : Caprizzio. Cette nouvelle marque permettra à Zom's Pizza de s'adresser à un public plus large, qui recherche la qualité et l'esprit de convivialité que la pizza offre» , a ajoutéDiane Maigrot, directrice générale de La Turbine.