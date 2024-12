Tunisie: Les prix à la consommation augmentent de 0,1% sur un mois.

Au mois de novembre 2024, les prix à la consommation en Tunisie enregistrent une légère hausse de 0,1 % par rapport au mois d'octobre 2024, selon l'Indice des Prix à la Consommation de l'Institut National de la Statistique de ce pays.

«Cette augmentation est principalement attribuée à la hausse des prix du groupe services restaurants, cafés et hôtels (+1,3 %) et du groupe habillement et chaussures (+0,4 %), tandis qu'une baisse de 0,4 % est observée au niveau des prix des produits alimentaires», souligne l'INS.

Selon cette structure, les prix des produits alimentaires ont diminué de 0,4% en raison de la baisse des prix des huiles alimentaires de 8,9%, de la baisse des prix des volailles de 1,1% et des prix des fruits frais de 1,7%. En revanche, les prix des légumes frais ont augmenté de 4,8 % et ceux des oeufs de 2,1%.

Sur un mois, les prix du groupe service restaurants, cafés et hôtels ont augmenté de 1,3%. Cette hausse s'explique principalement par l'augmentation des prix de service restaurants et cafés de 1,8%, signale l'INS.

Quid des prix des produits du groupe habillement et chaussures ? Ils augmentent de 0,4% en raison de la hausse prix des articles d'habillement de 0,6% et ceux des tissus de 0,5%.

L'INS signale que le groupe Produits manufacturés et le groupe Services sont les secteurs ayant apporté la plus forte contribution à l'inflation globale soit respectivement 2,3% et 1,9%.