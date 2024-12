Sénégal: Secteur secondaire - La DPEE note un accroissement de 4,0% au 3e trimestre 2024

Au troisième trimestre 2024, l'activité du secteur secondaire a crû de 4,0% en rythme trimestriel.

Selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee), cette performance est soutenue par les activités extractives (+8,8%), la fabrication de produits agro-alimentaires (+3,9%), les autres industries manufacturières (+20,2%), la fabrication de produits chimiques de base (+13,6%), la fabrication de matériels de transport (+27,5%), la « production de la filature, du tissage et de l'ennoblissement textile » (+5,0%) et la « fabrication de papier cartons et d'articles en papier ou carton » (+9,8%). Pour leur part, le « raffinage du pétrole et cokéfaction » (-19,4%), la construction (-2,4%), la « fabrication de ciment et d'autres matériaux de construction » (-7,9%) et la « production et distribution d'électricité et de gaz » (-1,8%) se sont contractés sur la période.

Sur une base annuelle, une progression de 5,1% de l'activité du secteur est notée au troisième trimestre 2024. En cumul sur les neuf premiers mois de 2024, un léger recul de 0,3% a été observé, sous l'effet de la contraction de la fabrication de produits agro-alimentaires (-2,7%), des activités extractives (-3,0%), de la « production de la filature, du tissage et de l'ennoblissement textile » (-8,1%), du « raffinage du pétrole et cokéfaction » (-6,7%), de la « fabrication de papier cartons et d'articles en papier ou carton » (-14,0%) et de la « fabrication de savons, détergents et produits d'entretien » (-7,2%).

Toutefois, souligne la Dpee, ce repli a été atténué par la performance de la « production et distribution d'électricité et de gaz » (+15,3%), de la fabrication de matériels de transport (+50,5%), de la « production et distribution d'eau, assainissement et traitement des déchets » (+7,1%), de la construction (+1,8%), du « travail du caoutchouc et du plastique » (+5,8%) et de la « fabrication de ciment et d'autres matériaux de construction » (+3,0%) sur la période sous revue.