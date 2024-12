Maroc: ICESCO - Appel à l'organisation de campagnes de sensibilisation sur le trafic illicite des biens culturels dans le monde musulman

Rabat — Les participants à un atelier de formation sur "La lutte contre le trafic illicite des biens culturels : documentation et préservation", organisé récemment à Rabat par l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO), ont appelé à l'organisation de campagnes de sensibilisation pour faire face à ce fléau.

A cette occasion, les intervenants ont souligné l'importance de consolider les efforts de documentation, à travers le développement de systèmes intégrés, la création de bases de données nationales, l'utilisation des techniques modernes de documentation, le soutien des bases de données internationales et l'activation des conventions internationales et de la coopération sécuritaire en la matière, a indiqué l'ICESCO dans un communiqué.

Ils ont également plaidé pour l'implication des jeunes et de la société civile dans la promotion du patrimoine culturel, ainsi que le renforcement des capacités via l'organisation d'ateliers de formation dans le domaine de la documentation, l'activation et la mise à jour de la législation nationale, outre le durcissement des sanctions juridiques conformément aux conventions et normes internationales.

De même, ils ont mis en avant l'importance d'encourager le financement et le soutien institutionnel, d'engager le secteur privé dans le domaine de la documentation et d'élaborer des plans d'urgence pour protéger les biens culturels pendant les crises, à travers la mise en place des stratégies de protection pendant les conflits armés ou les catastrophes naturelles et le déploiement des équipes d'intervention rapide.

Cette rencontre a été organisée conjointement avec la Bibliothèque nationale du Qatar, en coopération avec la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc.

Lors de cet évènement, le point a été mis les normes internationales les plus importantes en matière de documentation des biens culturels, le rôle de la documentation en tant qu'outil essentiel pour lutter contre le trafic illicite et la présentation des règles générales relatives à la description des biens culturels dans les musées.

Au programme de cet atelier figuraient aussi des conférences animées par des experts et des spécialistes dans le domaine de la protection du patrimoine, portant sur la lutte contre le phénomène de la contrefaçon des biens culturels et les normes d'authentification des manuscrits et des livres rares.