Maroc: Laâyoune-Sakia El Hamra - Le CA de l'AREF approuve le budget et le plan d'action 2025

Laâyoune — Le Conseil d'administration (CA) de l'Académie régionale d'éducation et de formation (AREF) de Laâyoune-Sakia El Hamra, a approuvé, lundi, le plan d'action et le budget pour l'année 2025.

Présidée par le ministre de l'Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, cette session, tenue en présence du wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, et des gouverneurs des provinces d'Es-Semara et de Boujdour et des membres du CA, a été également marquée par l'approbation du programme de formation continue au titre de 2025.

S'exprimant à cette occasion, M. Berrada a souligné que cette session représente une étape majeure pour accélérer la réforme éducative et définir les contours de l'école publique de qualité, selon une approche participative qui répond aux attentes des élèves, de leurs familles et du personnel éducatif, en insufflant une nouvelle dynamique à fort impact au sein des salles de classe.

Dans ce cadre, il a mis l'accent sur le rôle des CA des AREFs, compte tenu de l'importance des sujets inscrits à leur ordre du jour, faisant observer qu'ils sont de nature à engager un débat avec les différentes parties prenantes et les membres du Conseil, dans le but d'accompagner la mise en oeuvre des différents projets.

Pour sa part, le directeur de l'AREF de Laâyoune-Sakia El Hamra, Hamdi Krita, a présenté le bilan d'étape de la mise en oeuvre de la Feuille de route 2022-2026, et les programmes du cadre procédural 2023-2024, ainsi que le plan d'action régional, le projet de budget pour l'année 2025, et le plan de formation continue au titre de la même année.

Cette session a été, par ailleurs, ponctuée par la signature de l'annexe au contrat de performance au titre de l'année 2025 entre le ministère de l'Éducation Nationale et l'AREF de Laâyoune-Sakia El Hamra, ainsi que des annexes aux contrats de performance entre l'AREF et le Centre régional des métiers d'éducation et de formation, et les Directions provinciales qui en relèvent.

Des conventions de coopération et de partenariat ont également été signées à cette occasion.

En marge de la tenue du CA, le e ministre, accompagné du Wali de la région a effectué une visite à l'école primaire "Youssef ben Tachfine", ayant adhéré au programme "Ecoles pionnières" au titre de l'année scolaire 2024-2025, où il a suivi des explications sur les moyens matériels et pédagogiques mis en oeuvre pour réussir cette expérience.

Cette visite a été également l'occasion de s'informer des efforts déployés par l'ensemble des acteurs pour la concrétisation de ce projet qui vise à combler les lacunes observées chez des élèves et à leur dispenser un soutien scolaire pour favoriser leur réussite.

M. Berrada et la délégation l'accompagnant se sont rendus par la suite à l'établissement d'épanouissement de l'éducation et de formation "Sidati Sellami", qui offre une série d'activités portant sur des ateliers artistiques, littéraires, linguistiques et technologiques au profit de plus de 300 au titre de l'année scolaire actuelle, et dont la supervision est assurée par 17 cadres pédagogiques et 10 animateurs relevant des associations partenaires.