Sénégal: Le satisfecit de participants à la Foire agroalimentaire et artisanale de Bakel

Bakel — Des participants à la deuxième édition de la Foire agro-alimentaire et artisanale des femmes et des jeunes de Bakel ont salué le bon déroulement de cette activité économique, se félicitant notamment des opportunités de partenariats et d'échanges d'expériences offertes par cette rencontre de trois jours.

A l'initiative du Réseau communal des groupements des femmes de Bakel en partenariat avec le Groupement de recherche de développement durable (GRDR), la Foire agroalimentaire et artisanale vise à valoriser les potentialités économiques du département de Bakel, a-t-on appris des initiateurs.

Ils évoquent son ambition d'accompagner « les dynamiques entrepreneuriales » des femmes et des jeunes évoluant dans l'agroalimentaire et l'artisanat dans cette commune du Sénégal oriental.

« J'avais exposé une centaine de produits. Concernant le coco-gingembre et celui du lait, tout a été acheté durant les trois jours », s'est réjouie Pongui Soumaré, du groupement d'intérêt économique (GIE) Djike de Gabou.

Pour sa deuxième participation à cette foire, elle se félicite du fait que cet événement lui a offert l'opportunité de « tisser des liens avec des exposantes venues de différents horizons ».

Venu de la Mauritanie voisine, Houdou Sow a salué les échanges d'expériences et l'expertise qu'il a découverte lors de la foire.

« En termes d'organisation, les femmes de Bakel sont en avance sur nous. C'était une opportunité d'apprendre et de transmettre cela une fois au pays », a dit M. Sow.

« Nous sommes satisfaites pour avoir vendu la moitié de nos produits et acheté des produits des autres exposantes. Des liens ont été tissés également », lance à son tour Diariatou Sakiliba Bagayogo, une exposante malienne.

La présidente du Réseau communal des groupements de femmes de Bakel, Salimata Diagana a noté qu'il s'agit d'une « foire sous-régionale, un lieu d'écoulement des produits mais aussi un cadre d'échanges, de savoir-faire et de réflexion sur des questions qui prennent en compte les préoccupations des communautés ».

Des débats et des panels axés sur les problématiques de l'entrepreneuriat féminin étaient au menu de cette deuxième édition de la foire agroalimentaire et artisanale de Bakel, réunissant depuis samedi des exposantes venues de Tambacounda et de Matam, ainsi que du Mali et de la Mauritanie.