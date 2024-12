Financé par la Fondation Espagnole dénommée «Nous Cims», à hauteur 239.137 euros ; soit environ 156.863.000 FCFA et pour une durée de 36 mois (décembre 2024 - novembre 2027), le Projet d'Amélioration du cadre d'apprentissage dans le Département de Saint-Louis pour les Communes de Fass-Ngom et Ndiébene-Gandiol, intitulé «Jangalema», est lancé à Saint-Louis. Il est mis en oeuvre par la Caritas Diocésaine de Saint-Louis, à travers le slogan «Ensemble pour une éducation de qualité, inclusive et durable !»

Les communes de Fass-Ngom et de Ndiébène-Gandiol, précisément le village de Keur Sea Mboye dans la commune de Fass-Ngom et le village de Pilote Barre dans la commune de Ndiébène-Gandiol, constituent les zones d'intervention dudit projet. Il a pour cibles les enfants, en particulier les élèves des écoles de ces deux communes. Ce projet vise à contribuer à un système d'éducation équitable, inclusive et durable. Le but est de permettre aux élèves de ces écoles de vivre dans un environnement favorable à leur bien-être et à leur épanouissement.

Il s'agira également d'oeuvrer pour que les capacités techniques et pédagogiques des enseignants des écoles ciblées soient renforcées ; que les dispositifs locaux de promotion de l'éducation et de la protection de l'enfant de la zone d'intervention du projet soient fonctionnels ; que les communautés de la zone d'intervention du projet et leurs organisations soient sensibilisées et enrôlées dans la promotion de l'éducation de qualité et la protection de leurs enfants, et enfin que l'accessibilité des écoles soit améliorée et sécurisée pour les hameaux polarisés.

La cérémonie a été présidée par le Sous-préfet de l'Arrondissement de Rao, en présence des autorités municipales. L'objectif est de promouvoir la théorie de changement et la synergie de la communauté éducative dans la mise en oeuvre du projet «Jangalema». Il est question également de partager les orientations territoriales et la théorie de changement avec les participants et de leur présenter le projet «Jangalema» avant son lancement.

«L'objectif ultime, c'est la réussite des élèves dans leur cursus à l'école et que la déperdition ou l'abandon scolaire devienne un vieux souvenir. C'est pourquoi nous voulons mobiliser les communautés pour l'école. Le projet vise aussi à favoriser l'accès des élèves à des infrastructures et aux équipements pour rendre un environnement favorable à une bonne éducation de qualité et de façon durable», a dit Moussa Fall dit Doyen Fall de la Caritas Diocésaine de Saint-Louis, par ailleurs coordonnateur de ce projet.

A l'en croire toujours, le choix des deux écoles ciblées n'est pas fortuit. «Puisque c'est le département de Saint-Louis qui intéresse le partenaire, il fallait faire des projets pilotes. À Keur Sea Mboye, c'est une zone où l'agriculture et l'élevage priment, contrairement à Pilote Barre qui demeure une zone de pêche. Donc sur la base de ces deux écoles, nous pouvons prétendre à une projection dans le département de Saint-Louis».