Sénégal: Archives nationales sénégalaises - Une mémoire nationale en danger

Entre manque d'infrastructures adéquates pour la conservation des archives déjà dans un état critique et documents en souffrance, le patrimoine historique du Sénégal risque de disparaître.

Dans le cadre de la commémoration des 80 ans du massacre de Thiaroye, survenu le 1er décembre 1944, un panel organisé au Musée des Civilisations noires (MCN) a mis en lumière un sujet préoccupant : l'état critique des archives au Sénégal. Ces révélations, portées par M. Makhone Touré, Directeur des Archives nationales du Sénégal, soulignent un manque criant d'infrastructures et des documents essentiels en souffrance depuis des décennies. Ce constat alarmant s'inscrit dans un contexte où la mémoire nationale risque de s'effacer, si des mesures urgentes ne sont pas prises.

UN PATRIMOINE SOUS LA MENACE

Depuis leur création, en 1913, les Archives nationales du Sénégal peinent à disposer de locaux adaptés. De leurs premières installations dans les caves de Fann, jusqu'à leur relocalisation, en 2014, au Central Park, les conditions de stockage restent inadéquates pour assurer la préservation à long terme des documents. Cette situation expose les archives à des risques multiples : humidité, parasites, catastrophes naturelles et, parfois même, des destructions délibérées. À cela s'ajoute une dispersion des fonds et des locaux saturés, depuis plus de quatre décennies, entravant la réception des archives contemporaines.

DES TRESORS HISTORIQUES INACCESSIBLES

Les fonds d'archives sénégalaises comprennent des documents inestimables tels que ceux du Sénégal colonial, de l'Afrique-Occidentale française (AOF) et des documents numériques transmis par la France. Parmi ces trésors, des informations essentielles sur le massacre de Thiaroye, le 1er décembre 1944, les Tirailleurs Sénégalais et d'autres pans majeurs de l'histoire du pays. Cependant, leur exploitation reste limitée, non seulement à cause des infrastructures défaillantes, mais aussi par manque de financement et de stratégie globale de conservation.

UNE TRANSMISSION EN PERIL

L'absence de collecte systématique des archives orales et des fonds privés aggrave encore la situation. Ces archives, qui témoignent de la richesse culturelle et historique du pays, restent largement inexploitées. Selon les experts présents au panel, la postérité pourrait se retrouver dépourvue de tout héritage, si des actions concrètes ne sont pas rapidement mises en oeuvre.

LA MAISON DES ARCHIVES : UNE SOLUTION URGENTE

La création d'une «Maison des Archives» est évoquée comme une solution majeure pour pallier ces défis. Ce projet, bien qu'ambitieux, constitue une nécessité pour centraliser, protéger et valoriser les Archives nationales. Sans cela, toute politique nationale en matière d'archives est vouée à l'échec, quelle que soit la richesse des fonds ou la compétence des archivistes.

Les Archives sénégalaises, véritables gardiennes de la mémoire nationale, traversent une crise profonde. Elles sont essentielles non seulement pour la recherche historique, mais aussi pour garantir les droits des citoyens et assurer une gouvernance transparente. Le massacre de Thiaroye, commémoré 80 ans après, illustre la fragilité de notre mémoire collective face à l'oubli. Dès lors, il est impératif de réagir maintenant pour que ce patrimoine unique ne tombe pas dans l'oubli.