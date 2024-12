Afrique: CAN « Maroc 2025 » - Le tirage au sort fixé le 27 janvier

La Confédération africaine de football a officiellement annoncé les dates de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025 qui se déroulera au Maroc. Les 24 pays en lice connaitront leurs adversaires lors du tirage au sort de la phase de poules programmé pour le 27 janvier 2025, à Rabat, au Maroc.

La CAF a annoncé hier, lundi 16 décembre, à l'issue de la réunion de son comité exécutif tenu à Marrakech, les dates officielles de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2025, qui se déroulera au Maroc. Le Sénégal, la Cote d'Ivoire, tenant du titre, ainsi que l'Algérie et le Nigeria et équipes qualifiées seront fixées lors du tirage au sort de la phase finale de la CAN qui se tiendra à Rabat, au Maroc, le 27 janvier 2025. La compétition qui marque sa 35e édition aura lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. En plus du Maroc, pays hôte, et la Côte d'Ivoire, tenante du titre, le rendez-vous continental accueillera l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Angola, le Bénin, le Botswana, le Burkina Faso, le Cameroun, le Comores, la RD Congo, l' Égypte, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Mali, le Mozambique, le Nigeria, l'Ouganda, le Soudan, la Tanzanie, la Tunisie, la Zambie, et le Zimbabwe. Initialement prévue à l'été 2025, la CAN, on le rappelle, a été décalée en raison du calendrier chargé notamment avec l'organisation du Mondial des Clubs par la FIFA aux États-Unis, prévu du 15 juin au 13 juillet 2025.

Pour ce qui est l'affiche d'ouverture, le Maroc, pays hôte, connaît déjà la date de son premier match de cette édition qu'elle accueille en fin d'année 2025. Ce sera le dimanche 21 décembre 2025 tandis que la finale aura lieu le dimanche 18 janvier 2026. L'instance africaine a par la même occasion dévoilé les dates phases finales des CAN des moins de 17 ans et de 20 ans. Après la fin de la phase éliminatoire 26 novembre dernier, la CAN U20 aura lieu en Côte d'Ivoire, du 26 avril au 25 mai 2025. Outre le Sénégal qui défendra son titre, la compétition verra la participation de la Sierra Leone, de la Tanzanie, du Kenya, de l'Afrique du Sud, de la Zambie, du Ghana, du Nigeria, du RD Congo, du Congo Brazzaville, du Maroc et de l'Égypte.

Détenteur du trophée, l'équipe du Sénégal sera en lice à la CAN U17 prévue également au Maroc du 30 mars au 19 avril 2025. En attendant la poursuite des qualificatifs, seul le pays hôte marocain, le Sénégal champion en titre, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Mali, et l'Égypte ont pu valider leurs tickets.

Les différents chapeaux

Chapeau 1 : Maroc, Sénégal, Égypte, Algérie, Nigéria, Côte d'Ivoire

Chapeau 2 : Cameroun, Mali, Tunisie, Afrique du Sud, RDC, Burkina Faso

Chapeau 3 : Gabon, Angola, Zambie, Ouganda, Guinée Équatoriale, Bénin

Chapeau 4 : Mozambique, Comores, Tanzanie, Soudan, Zimbabwe, Botswana