Organisée les 12 et 13 décembre 2024 sur le thème « Bâtir un système d'éducation et de formation adapté au contexte de crises et aux exigences de la révolution numérique » et sous la présidence du ministre de l'Education nationale Moustapha Guirassy, la 5ème Assemblée générale ordinaire (AGO) de la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (COSYDEP) a été marquée par l'adoption de quatre résolutions.

Il s'agit d'abord de l'éducation face à la problématique des crises. « La 5ème Assemblée générale ordinaire de la COSYDEP recommande la mobilisation de tous les acteurs pour l'augmentation du budget d'investissement alloué à l'éducation afin de : mettre aux normes les infrastructures et équipements pour garantir un environnement scolaire sûr, sain et salubre ; former les personnels administratifs et pédagogiques à la prévention et à la gestion des crises ; élaborer un plan de résilience et de contingences à tous les niveaux pour des interventions rapides, coordonnées et efficaces en cas de crise ; mettre en place un dispositif national inclusif et équitable d'éducation en situation d'urgence ou de crise », rapporte le communiqué qui nous est parvenu hier, lundi 16 décembre.

La 2ème résolution est la situation du personnel enseignant. Pour ce point, l'AGO de la COSYDEP préconise à l'Etat : « de mettre en place des politiques efficaces et équitables de recrutement, de formation, de déploiement et de rémunération des enseignants ; de renforcer l'harmonisation des profils et types d'enseignants dans le système ; d'améliorer les conditions de travail des enseignants notamment la qualité des infrastructures et du matériel didactique ». Elle recommande aussi « d'assurer aux enseignants un soutien technique, moral et psychosocial dans l'exercice de leur métier ; de renforcer l'assistance à l'enseignant servant en milieu rural, en améliorant les commodités, les questions de sécurité, les opportunités de formation ; de définir des mécanismes institutionnalisés de valorisation et de soutien aux enseignants ».

La 3ème résolution est articulée autour de l'adaptation du système d'éducation et de formation à la révolution numérique. Concernant cette résolution, l'AGO propose, entre autres, « d'élaborer des politiques nationales pour l'appropriation du numérique et de l'intelligence artificielle et la production de contenus tirés de nos valeurs ; informatiques et les opérateurs de réseau mobile ; de nouer des partenariats stratégiques avec le secteur privé, en particulier avec les sociétés de télécommunication, afin de réduire le coût de l'accès aux Technologies de l'Information et de la Communication mais aussi de la connexion Internet ;d'élaborer et de mettre en oeuvre des programmes de culture numérique s'appuyant sur des approches à la fois novatrices et à faible coût ; d'établir un dialogue constructif avec le secteur privé, comme les sociétés ».

Quant à la dernière résolution qui parle de l'éducation, l'affaire de tous », l'AGO de la COSYDEP préconise « la promotion d'une gouvernance inclusive et transparente de l'éducation ; la coordination efficace de toutes les interventions pour un partenariat renforcé à tous les niveaux ; l'ouverture de l'Ecole aux apports fécondants de toutes les composantes de la société et l'engagement collectif à travers les principes de responsabilité et de transparence ».

La 5ème Assemblée générale ordinaire a également été marquée par l'élection d'un nouveau président du Conseil d'administration de la COSYDEP en la personne de Oumar Niang. Elle remplace à ce poste Hélène Rama Niang Diagne.