Afrique de l'Ouest: Lutte contre les carences en micronutriments - Des acteurs renforcent lofotype «enrichi»

Dakar abrite depuis hier, lundi 16 décembre un atelier de concertation sur la gestion et la protection du logotype « ENRICHI » dans la lutte contre les carences en micronutriments en Afrique de l'Ouest. Organisé par Catholic Relief Services et GIZ, l'objectif est d'augmenter la couverture des consommateurs de produits fortifiés à plus de 70% dans les pays de l'Afrique de l'Ouest.

La fortification des aliments en micronutriments est une stratégie clé pour lutter contre les carences en éléments nutritifs essentiels, qui peuvent entrainer des conséquences néfastes sur la santé comme les maladies thyroide, en particulier chez les enfants et les femmes enceintes. Conscients de cette importance, l'association des industriels de la filière oléagineuse de l'Uemoa et de la Cedeao se sont donnés rendez-vous à Dakar en partenariat avec catholic relief services (Crs) et Giz pour réfléchir sur les voies et moyens d'augmenter la couverture des consommateurs de produits fortifiés à plus de 70% dans les pays de l'Afrique de l'Ouest.

Pour les organisateurs, les discussions de cet atelier qui va se dérouler sur trois jours (du 16 au 18 décembre) porteront sur les stratégies de gestion et d'utilisation du logotype « enrichi », ainsi que sur les moyens de renforcer la collaboration entre les différents acteurs pour améliorer la sécurité nutritionnelle en Afrique de l'ouest. « La tenue du présent atelier s'inscrit dans la suite logique de celui organisé du 25 au 27 juin 2024, à Cotonou, au Bénin, et qui a servi à la revue des règles d'usage et de gestion du logotype « ENRICHI » appliquées depuis 2016, année au cours de laquelle elles ont été mises en place pour règlementer l'utilisation de ce logo par les industriels des filières oléagineuse et meunière » a renseigné Christophe Ignace Koreki, président de l'AIFO-UEMOA-CEDEAO.

Grâce à ce projet, le directeur Pays de Catholic Relief Services (CRS) du crs Dr Mawuli Sablah a soutenu: « nous avons signé un protocole d'accord avec l'AIFO, nous engageant à travailler ensemble pour lutter contre la malnutrition à travers la fortification des aliments ». Pour Crs, ce partenariat leur a permis d'engager plusieurs initiatives, notamment la communication et le marketing social des aliments fortifiés, et l'amélioration de la gestion et de l'attribution du logotype régional « ENRICHI », donc les travaux ont commencé selon les acteurs à Cotonou en juin de cette année avec les Alliance National de Fortification (ANF).

« Les industries de la farine de blé, de l'huile végétale et du sel jouent un rôle crucial dans la fortification alimentaire et la promotion de régimes alimentaires sains pour nos populations. La fortification de la farine de blé avec du fer, de l'acide folique et du zinc est essentielle pour prévenir les carences en micronutriments qui affectent gravement la santé publique. De même, l'enrichissement de l'huile végétale en vitamine A, contribue à réduire les déficiences en cette vitamine, particulièrement chez les enfants et les femmes enceintes » fait savoir le directeur du Crs. Et d'ajouter : « les producteurs de sel iodé ont également une responsabilité majeure dans la lutte contre les carences en iode, qui peuvent entraîner des troubles de la croissance et du développement cognitif. L'iodation universelle du sel est une stratégie efficace pour garantir que toute la population ait accès à cet élément vital». Pour une bonne efficacité dans la réflexion, il est attendu des acteurs, l'élaboration d'un nouveau document portant gestion et usage du logotype « ENRICHI », un manuel de procédure de gestion des redevances du logotype, mais aussi la stratégie de discussion avec l'OOAS et la Commission de la CEDEAO en vue de faire du logotype « ENRICHI » le label unique régional de la fortification alimentaire.