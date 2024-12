Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 18 décembre 2024

Cote d’Ivoire : Emerse Faé ramène une autre victoire à la maison

Le 16 décembre, Emerse Faé, ancien international ivoirien et entraîneur, a été élu « Meilleur Entraîneur Africain » de l'année 2024 lors des prestigieux CAF Awards. Cette distinction couronne un parcours exceptionnel à la tête de l’équipe nationale de la Côte d’Ivoire, qu’il a dirigé avec brio, obtenant des performances remarquables.

La victoire de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023 n’est pas encore totalement digérée par les Ivoiriens, et voilà une nouvelle gloire qui prend un vol sans escale pour le pays.

Selon Abidjan.net, en moins de deux ans à la tête des Éléphants, Faé a su imposer une nouvelle dynamique grâce à une gestion stratégique et un esprit collectif renforcé. La même source précise que les efforts de l’ancien footballeur se sont traduits par des résultats probants lors des qualifications pour des compétitions continentales et internationales. (Source allAfrica)

Félix Tshisekedi a inauguré la nouvelle compagnie Air Congo

Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé ce mardi 17 décembre 2024, la compagnie Air Congo S.A à Kinshasa. En présence de plusieurs membres du gouvernement et diverses personnalités. Selon le ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Bussa, la responsabilité dans la gestion de cette nouvelle compagnie d'aviation dénommée "Air Congo", est partagée entre la République démocratique du Congo et Éthiopian Airlines.

"Au cours du processus de recrutement méritocratique du personnel, qui a été mené en collaboration avec les équipes spécialisées d'Ethiopian Airlines, plus de 1.200 candidatures ont été réceptionnées en ligne pour les 32 postes à pourvoir à Kinshasa...C'est grâce à votre détermination, Monsieur le président de la République, d'offrir au peuple congolais le mieux-être, qu'aujourd'hui nous venons de franchir une nouvelle étape dans le processus de la mise en oeuvre de la société Air Congo S.A", a-t-il dit. (Source mediacongo)

Cyclone Chido : Terrible bilan à Mayotte, un deuil national de sept jours

Après l’accalmie et la levée des alertes cycloniques, le pays est désormais suspendu au bilan humain de Chido à Mayotte où des tristes prévisions laissent penser à un nombre élevé de victimes dans les zones à forte densité urbaine. Hier soir, un bilan encore provisoire faisait état de « 20 décès ». Mais ce chiffre pourrait dépasser « des centaines, voire des milliers », selon les données relayées par la presse régionale et internationale.

Le chef de l’Etat, Azali Assoumani, a décrété un deuil national de sept jours, d’après le décret N°24-185/Pr publié hier lundi 16 décembre. Le deuil court du « 16 au 22 décembre 2024 inclus suite au passage du cyclone Chido qui a fait de nombreuses victimes et de nombreux dégâts matériels sur l’archipel des Comores, principalement à Mayotte », indique le décret qui ajoute que « le drapeau de l’Union des Comores érigé sur les lieux, bâtiments publics et édifices publics sont mis en berne ». (Source Alwatwan)

Journées de l’industriel : Le Made in Gabon à l’honneur du 19 au 21 décembre 2024

Du 19 au 21 décembre 2024, le stade d’Angondjé à Akanda sera l’épicentre des Journées de l’industriel, une initiative phare du ministère de l’Industrie. Sous le thème « Établir une nouvelle ère industrielle portée par la souveraineté et le développement durable », cet événement s’inscrit dans la dynamique de transformation économique amorcée par les autorités de la transition.

Un cadre pour mettre en avant le Made in Gabon. Ces journées, qui marquent la célébration de la Journée de l’industrialisation de l’Afrique instituée en 1989, visent à valoriser la production locale à travers un salon d’exposition et des panels thématiques. L’objectif est clair : renforcer la souveraineté économique en stimulant la transformation locale des matières premières et en créant des écosystèmes industriels propices à l’emploi et à la diversification. (Source GabonMediaTime)

Le silence du gouvernement burundais sur l'épidémie de mpox indigne

Le gouvernement burundais ne communique plus sur l’épidémie de mpox depuis des mois alors que la maladie est présente dans presque tout le pays, s'indignent auprès de l'AFP un médecin et des journalistes. En septembre, le Burundi était le deuxième pays africain le plus touché après la RDC.

"La gestion du mpox en cours au Burundi par les autorités est catastrophique, irresponsable et criminelle", s'est indigné un médecin burundais qui a requis l’anonymat. Les autorités "ont choisi de se voiler la face, de cacher la progression de cette épidémie qui touche aujourd’hui presque tous les districts sanitaires du pays", a-t-il ajouté auprès de l'AFP. (Source VOA Afrique)

Rupture entre l’AES et la Cedeao : Un départ en forme de faux-semblant

Le dernier sommet de l’organisation régionale, le 15 décembre, à Abuja, a acté la rupture avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Une période de transition de six mois va s’ouvrir le 25 janvier 2025.

Bien qu’il soit prévisible, le coup est rude pour la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao). Le 66e sommet ordinaire de l’organisation régionale, qui s’est tenu le 15 décembre à Abuja (Nigeria), a acté son divorce avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui ont fondé l’Alliance des Etats du Sahel (AES) en septembre 2023 puis annoncé leur départ en janvier. (Source Lemonde Afrique)

La banque centrale du Maroc réduit son taux d’intérêt à 2,5%

La banque centrale du Maroc, Bank al-Maghrib, a annoncé mardi sa deuxième baisse des taux d’intérêt de l’année, abaissant le taux de référence de 25 points de base à 2,5%, marquant le niveau le plus bas depuis 2023. Cette décision vise à soutenir des initiatives d’investissement massives, notamment les préparatifs en vue de la co-organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2030.

La décision de la banque centrale, qui ramène les taux à des niveaux observés pour la dernière fois fin 2022, reflète une confiance croissante dans les perspectives d’inflation du pays tout en reconnaissant l’existence de défis économiques importants. (Source apanews)

Mandat d'arrêt international contre l’homme d’affaire sénégalais Yérim Sow

Selon le site officiel du ministère de la Justice et de la Législation du Bénin, les deux hommes figurent parmi les personnes les plus recherchées du pays, occupant respectivement les troisièmes et deuxièmes positions de cette liste.

Condamnés par le tribunal de Première Instance de Cotonou le 23 décembre 2021, Yérim Sow et Yigo Faly Thiam ont été reconnus coupables d’escroquerie, de surévaluation frauduleuse d’apports en nature et de non-établissement d’états financiers. La sentence prononcée inclut cinq ans de prison, dont deux ans ferme. (Source Pulse Sénégal)

Élections sénatoriales au Togo : Une partie de l’opposition opte pour le boycott

Dénonçant un « coup d’État constitutionnel » qui a fait basculer le pays dans un régime parlementaire, Jean-Pierre Fabre et Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson ont annoncé qu’ils ne participeront pas aux sénatoriales de février 2025.

Sans attendre l’ouverture, ce 17 décembre, du dépôt des candidatures auprès de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), l’Alliance nationale pour le changement (ANC) et la Dynamique pour la majorité du peuple (DMP) ont acté leur choix de ne pas prendre part aux élections sénatoriales, prévues le 2 février 2025. (Source Jeune Afrique)

Salaires impayés : Les travailleurs contractuels du Centre de Documentation Administrative font une pétition en Guinée

Une grogne plane sur le Centre de Documentation Administrative (CDA). Les travailleurs contractuels du CDA font une pétition pour demander à leur Conseil d’Administration (CA) des arriérés de salaires.

Dans leur pétition, les travailleurs du CDA attirent l’attention du CA sur leurs conditions de travail. « En effet, sur une période de onze mois de travail, seuls trois mois de salaires ont été effectivement payés. Cette réalité accablante dépasse le cadre des retards administratifs ordinaires car elle fragilise nos foyers, compromet notre stabilité et affecte profondément notre quotidien et celui de nos familles », mentionne la pétition.

Les travailleurs du CDA demandent l’implication du CA pour le paiement de leurs arriérés de salaires avant la fermeture des chaînes de dépenses. (Source mediaguinee)