Afrique: Le continent à l'aube d'une révolution numérique

Alors que l'intelligence artificielle (IA) transforme profondément l'économie mondiale, les pays à revenu faible et intermédiaire (LMIC) ne devraient capter que 10 % de la croissance économique générée par ces technologies. Pourtant, ces pays ont l'opportunité d'inverser cette tendance grâce à des partenariats stratégiques et à des investissements massifs en infrastructures, affirme Cina Lawson, ministre togolaise de l'Économie numérique et de la Transformation, dans un éditorial publié ce mardi par L'Economiste.

Selon la ministre, l'appropriation locale des technologies numériques est essentielle pour permettre une croissance inclusive et durable sur le continent africain. En investissant dans le développement des compétences et l'innovation technologique, les gouvernements africains peuvent maximiser les retombées économiques de l'intelligence artificielle.

« Au Togo, nous travaillons à la création d'un écosystème durable d'expertise locale par le biais d'initiatives telles que le Togo Data Lab, une collaboration entre le ministère de l'Économie numérique et le Center for Effective Global Action de l'Université de Californie à Berkeley », souligne Cina Lawson.

Le Togo Data Lab s'inscrit dans une stratégie visant à renforcer les capacités locales et à positionner le Togo comme un acteur clé dans le développement numérique.

Le Togo n'est pas seul dans cette ambition. D'autres institutions africaines de premier plan s'efforcent de positionner l'Afrique à l'avant-garde du développement numérique mondial.

L'appel de Cina Lawson à une mobilisation collective pour tirer profit des avancées de l'intelligence artificielle résonne comme une opportunité unique pour les pays africains. En misant sur l'appropriation locale, les partenariats stratégiques et des politiques d'innovation ambitieuses, le Togo et d'autres nations africaines peuvent transformer ces défis en leviers de croissance inclusive et durable.

Ainsi, des initiatives comme le Togo Data Lab montrent que l'Afrique a non seulement la capacité d'adopter l'intelligence artificielle, mais aussi d'en devenir un acteur incontournable pour le futur économique mondial.