Ethiopie: Le pays et la Tanzanie se sont engagé à approfondir leur coopération dans divers domaines

Addis Abeba — L'Éthiopie et la Tanzanie se sont engagées à approfondir leur coopération dans divers domaines.

Lors de la première réunion de la Commission ministérielle conjointe Éthio-Tanzanienne à Addis Abeba aujourd'hui, les deux parties ont signé un protocole d'accord pour coopérer dans les domaines du commerce, de l'industrie, de l'aviation, de la migration et du tourisme.

Dans son discours d'ouverture, le ministre des affaires étrangères, Gedion Timotios, a souligné que la réunion constituait une étape clé dans le renforcement des liens historiques et solides entre les deux nations. Gedion a souligné l'importance historique de l'Éthiopie et de la Tanzanie dans le mouvement panafricain et leurs solides relations bilatérales, notamment au niveau des dirigeants. Il a appelé à une coopération économique renforcée entre les deux pays.

Le ministre a également souligné l'importance de la collaboration sur les intérêts régionaux et bilatéraux partagés, en tirant parti d'opportunités telles que la Zone de libre-échange continentale africaine au profit des deux nations. Il a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à coopérer dans l'utilisation des ressources naturelles, l'agriculture, le tourisme et d'autres secteurs appelant à une action commune sur le changement climatique, la traite des êtres humains et le terrorisme.

Les ministres ont convenu de renforcer la coopération sur l'utilisation durable des ressources transfrontalières. Le ministre tanzanien des Affaires étrangères et de la Coopération est-africaine, l'ambassadeur Mahmoud Thabit Kombo, a pour sa part affirmé que la première réunion de la commission ministérielle conjointe soulignait le partenariat stratégique entre les deux nations. Il a également exprimé le ferme engagement de son pays à faire progresser ses relations avec l'Éthiopie à un niveau supérieur.

La réunion s'est conclue par la signature de six protocoles d'accord sur le commerce, l'industrie, la formation aéronautique, la formation touristique, l'élevage et la migration. Les deux ministres ont exhorté les secteurs concernés des deux pays à mettre en oeuvre rapidement les décisions et à finaliser les protocoles d'accord en attente.